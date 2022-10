Hasiči z vykolejených cisteren u Poříčan přečerpají benzen, část spojů zrušena

Poříčany (Kolínsko) - Trať na železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku zůstane po pondělním vykolejení vlaku uzavřená do středy. Hasiči během dneška ze dvou cisteren přečerpají toxický benzen, situaci budou monitorovat s pomocí chemické laboratoře. Zbylých 14 cisteren v noci správci železnic odpojili a převezli do Kolína. Na místě jsou náhradní cisterny, přečerpávání potrvá větší část dne, teprve poté mohou začít odklízecí práce, řekl ČTK mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Rychlíky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem, regionální přepravu pomáhají zajistit autobusy. Komplikace vznikají i na tratích, po kterých míří odkloněné vlaky. Řada spojů má zpoždění, některé regionální byly zrušeny, například mezi Prahou a Kolínem či Nymburkem, vyplývá z informací na webu Českých drah.

Fotogalerie

Technicky přečerpávání zajistí drážní hasiči. Na místo přijeli i středočeští hasiči kvůli dohledu, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17:00. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje se ocitly i dvě cisterny. Podle dřívějších předpokladů měla být trať uzavřena do dnešního dopoledne, podle aktuálních předpokladů bude provoz přerušený až do středy. V noci na dnešek bylo odpojeno a převezeno 14 cisteren do Kolína, na místě zůstaly jen dva havarované vozy. Technicky přečerpávání zajistí drážní hasiči. "Na místě je naše chemická laboratoř," doplnila mluvčí středočeských hasičů. Laboratoř může sledovat případný výskyt nebezpečných látek ve vzduchu, avšak při přečerpávání by uniknout neměly. Teprve po přečerpání obsahu cisteren bude možné vlak vrátit zpět na koleje a odtáhnout.

Příčinu havárie vyšetřuje Drážní inspekce, podle níž vlak nedovoleně projel návěstidlo s návěstí zakazující jízdu. "Další příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události jsou nadále v šetření," dodal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Škoda je podle prvních odhadů čtyři miliony korun, z toho 1,5 milionu na trati a 2,5 milionu na vlaku. Dva lidé, kteří byli ve vlaku, se lehce zranili. Souprava patří dopravci ČD Cargo. Kvůli možnému podezření na únik nebezpečné látky evakuovali v pondělí policisté obyvatele zhruba ve stometrovém okruhu od nehody.