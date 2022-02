Hasiči vyprošťovali desítky lyžařů z lanovky v Přemyslově na Šumpersku

Loučná nad Desnou (Šumpersko) - Hasiči ve spolupráci s horskou službou vyprošťovali dnes odpoledne zhruba 40 lidí z porouchané lanovky v lyžařském středisku Přemyslov na Šumpersku. Jeden člověk utrpěl lehké zranění, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Podle provozovatele areálu Jaroslava Podzimka měla lanovka po poledni technickou závadu.

Na lanovce bylo v době poruchy podle hasičů zhruba 130 lidí, přičemž 90 z nich se podle Balážové podařilo technikům postupně v nouzovém režimu couváním spustit zpět do stanice, kde mohli vystoupit. Dalších asi 40 lidí včetně několika dětí zůstalo uvězněno na sedačkách ve výšce, odkud je museli sundávat lezecké týmy hasičů. "Od nahlášení, které bylo zhruba ve 13:30, zhruba hodinu a třičtvrtě trvalo, než jsme všechny lidi dostali dolů, což můžeme považovat na to, kolik jich bylo, za rychlý zásah. Snažili jsme se je dostat co nejrychleji dolů do bezpečí a do tepla," řekla Balážová.

O pomoc podle mluvčího horské služby (HS) Radka Zemana požádal jeden z lidí přímo ze sedačky lanovky na dispečink HS Jeseníky krátce před 13:15. "Sestavili jsme ihned tým osmi lidí a vyrazili k nehodě. Bylo jasné, že mnoho osob budeme muset dolů spustit pomocí lanové techniky. Naštěstí se to netýkalo všech, kteří uvízli," uvedl zasahující člen horské služby Roman Fišnar.

Horská služba s hasiči podle něj z lanovky evakuovala 42 lidí. "Počasí nám zrovna nepřálo, hustě sněží, ve vyšších partiích je ostrý vítr. Lidé byli promrzlí a vzhledem k delší době, kterou strávili na sedačkách, i vystrašení a s tělesnými potřebami," uvedl Fišnar. Záchranáři se podle něj k pasažérům postupně spouštěli od horního konce lanovky směrem dolů.

Hasiči podle Balážové lidem po záchraně z lanovky pomáhali zajistit tepelný komfort. "Poskytovali jsme jim speciální fólie, probíhaly i další provozně-technické práce," uvedla Balážová. Jeden člověk podle ní utrpěl lehké zranění. "Nepožadoval ale péči zdravotnické záchranné služby," doplnila mluvčí.

Závada se na lanovce podle Podzimka stala zhruba ve 12:30. Někteří lidé tedy na ní strávili téměř tři hodiny. "Stala se nějaká nemilá věc s brzdami a bohužel jsme to nebyli schopni roztočit. Část sedaček jsme spustili samospádem tíhou lidí,“ řekl ČTK Podzimek. Lyžaři z nich tedy mohli ve stanici vystoupit. Na lanovce však podle něj i poté zůstalo zhruba 15 sedaček, které byly většinou obsazeny dvěma nebo třemi lidmi. Právě tyto pasažéry museli z výšky sundávat hasiči.