Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřce 170 výjezdů

Zlín - Hasiči ve Zlínském kraji v noci na dnešek likvidovali následky bouřky. Do dnešního rána vyjížděli asi ke 170 událostem, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Zajišťovali například poškozené střechy na domech. Poté, co vítr utichl, likvidovali zejména nalomené stromy, které hrozily pádem, či ulámané větve na silnicích. Tisíce domácností zůstaly bez proudu, energetikům se přes noc podařilo asi polovinu závad odstranit. Dnes ráno je stále bez proudu asi 15.000 domácností, řekla ČTK mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

V pátek večer se bez elektřiny ocitlo 27.000 domácností, přičemž jen na Uherskohradišťsku jich bylo 20.000. Na Kroměřížsku bylo asi 6000 poruch, další byly na Otrokovicku. Dnes ráno je v kraji bez proudu asi 15.000 domácností, z toho na Uherskohradišťsku kolem 10.000, na Kroměřížsku 3500.

V útrý do 23:00 vyjížděli hasiči k 90 událostem, do dnešního rána jich bylo dalších 80. "Bylo to ve všech oblastech kraje, nejméně asi na Vsetínsku. Dnes ráno však již přijímáme další oznámení, jak například lidé jedou do práce a zjistí nějakou situaci. Dá se předpokládat, že likvidování následků bouřky se budeme věnovat celý den," uvedla Javoříková, která neměla informace o žádném zranění, které by bouře způsobila.

V pondělí večer vyjížděli hasiči nejdříve zejména na Uherskohradišťsko, například v Hluku a Ostrožské Nové Vsi silný vítr poškodil střechu rodinného a bytového domu. V Hluku také od blesku hořelo pole. "Také byli hasiči vysláni do Hradčovic, kde hořel transformátor," uvedla mluvčí. Na Kroměřížsku hasiči například v Hulíně zajišťovali poškozené krytiny střech, které by mohly spadnout na veřejné prostranství. "V obci Bílany zasahovali hasiči u popadaných stromů, zajišťovali utrženou střechu domu a hasili požár transformátoru po úderu blesku," uvedla mluvčí. Poškozené střechy zajišťovali hasiči i na Zlínsku, ve Zlíně se například převrátil zahradní domek.