Hasiči varují před požáry o Vánocích, často vzniknou od svíčky

Praha - S příchodem Vánoc hasiči opět varují před zvýšeným rizikem vzniku požárů. V předvánočním shonu a při přípravě svátečních pokrmů podle nich totiž lidé mohou zapomenout na bezpečnostní pravidla, která jsou spojena s používáním zapálených svíček a otevřeného ohně doma. Právě nedbalost je častou příčinou požárů, ke kterým o svátcích hasiči vyjíždí. Loni od Štědrého dne do Nového roku vyjeli k 605 požárům, o rok dříve jich bylo o 71 méně. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Nicole Studená.

Podle ní se průměrný počet požárů, ke kterým se hasiči o loňských vánočních svátcích denně vypravili, dostal k 67, přičemž dlouhodobý denní průměr je o 20 nižší. Jeden člověk při těchto požárech zemřel a 60 lidí se zranilo. Způsobená škoda se vyšplhala k 46 milionům, což bylo nejvíce od roku 2013.

V příčinách požárů ve vánočním období podle hasičů vedou ty, které způsobily svíčky, nejčastěji na adventních věncích. K takovému požáru podle nich stačí, aby byl kousek chvojí blízko svíčky, která ho při dohořívání zapálí, a od ohně se pak může, pokud majitel na věnec zapomene, vznítit nábytek a další zařízení bytu. Pozor by si lidé měli dát i na své zvířecí mazlíčky, zejména kočky, které mohou věnec shodit ze stolu.

Hasiči v této souvislosti mimo jiné radí, aby svíčky byly na nehořlavých stabilních podložkách a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Lidé by je rozhodně neměli dávat k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, na které se může oheň rychle přenést.

K obezřetnosti hasiči nabádají i při používání prskavek nebo vánoční pyrotechniky.