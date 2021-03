Hasiči v Zábědově utratili druhý z pěti nakažených chovů kachen

Zábědov (Hradecko) - Hasiči dnes v Zábědově u Nového Bydžova na Hradecku zlikvidovali druhý z pěti chovů kachen, které v regionu zasáhla nákaza ptačí chřipky. Od dnešního rána přibližně do 13:00 utratili všech asi 15.000 kachen. Ve středu hasiči začnou likvidovat chov v nedalekých Chudonicích. V pondělí utratili 24.000 kachen v Dobřenicích. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči do dnešního večera v Zábědově ještě vydezinfikují haly stejně, jako to v pondělí a dnes dopoledne udělali na dobřenické farmě. Při likvidaci kachen se i dnes prostřídalo asi 70 hasičů z řad profesionálů i dobrovolníků.

Stejně jako v Dobřenicích i v Zábědově hasiči vynášeli ptáky z hal a usmrcovali je v kontejnerech s oxidem uhličitým. Utracené kachny končí v asanačních podnicích v Žichlínku na Orlickoústecku a Věži na Havlíčkobrodsku. Z Dobřenic bylo do kafilerií odvezeno asi 94 tun kachen.

V regionu na pomezí Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje zasáhla ptačí chřipka pět chovů firmy Perena z Chlumce nad Cidlinou asi s 55.000 kachnami. Příčinu nákazy veterináři zatím neznají a zjišťují ji. "V ostatních nezasažených chovech (firmy Perena) preventivně masivně odebíráme vzorky a děláme rozbory," řekl ČTK ředitel královéhradecké krajské veterinární správy Aleš Hantsch. Kromě pěti odhalených ohnisek ptačí chřipka podle něj zatím v regionu jiné chovy či malochovy nezasáhla.

Ptačí chřipka se rozšířila kromě Dobřenic, Zábědova a Chudonic i do chovů ve Vinici u Městce Králové ve Středočeském kraji a ve Vápně u Přelouče v Pardubickém kraji. Nákazu v chovech zjistili minulý týden. Veterináři předpokládají, že likvidace všech chovů by mohla skončit ve čtvrtek. Likvidaci chovů ve Vápně a ve Vinici by měli udělat pardubičtí a středočeští hasiči. Chovy ve Vápně a Vinici mají po asi 3000 kachnách, V Chudonicích je asi 9000 ptáků.

Všechny chovy patří firmě Perena z Chlumce nad Cidlinou, která je jednou z nejvýznamnějších kachních líhní v Evropě. Společnost sídlí v Chlumci nad Cidlinou a chovy má i na dalších místech v regionu. V roce 2019 vylíhla 14 milionů kachňat. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že výdaj státu na odškodnění chovatele by mohl být kolem 30 milionů korun.