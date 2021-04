Hasiči v topné sezoně zaznamenali 1116 požárů od komínů, nejvíce za šest let

Praha - V topné sezoně, která se počítá od října do března, zaznamenali hasiči v Česku 1116 požárů od komínů. Je to nejvyšší počet za šest let, kdy tento údaj sledují. Poprvé také počet těchto požárů překročil tisícovku. Za celý rok pak v České republice vzniklo 1352 požárů od komínů. Způsobily škody za 46 milionů korun. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

"Největší nárůst jsme zaznamenali v období od 1. října do 31. prosince 2020, kdy došlo k 481 požárům od komínů. Přitom ve stejném období v roce 2019 jich bylo 311," uvedla mluvčí. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Loni jich bylo více než 1200. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komínů, zazděný trám nebo špatné spáry.

Škodu sedm milionů korun způsobil požár rodinného domu v Horním Litvínově v Ústeckém kraji, který se stal na konci listopadu. Oheň se rozšířil od dřevěných trámů v mezistropí kolem prostupu krbového kouřovodu. Pět hasičských jednotek ho likvidovalo 15 hodin.

Na Silvestra hořelo v rodinném domě v Plzni. Podle vyšetřovatele požár vznikl ve větrací šachtě, kam byly odváděny spaliny z komína. Jeden člověk zemřel, další se nadýchal zplodin hoření, když vytahoval obyvatele v bezvědomí ze zakouřeného domu.

Požáry od komínů ale vznikají také v létě. Loni v červnu se v restauraci v obchodním domě v pražské Hostivaři zažehly saze v komíně od pece na pizzu. Evakuováno bylo 20 lidí, škoda dosáhla 100.000 korun. Na konci července pak způsobil dvoumilionovou škodu požár ve Lhánicích na Třebíčsku, který vznikl od venkovního krbu. Zasáhl plochu 500 metrů čtverečních.

Pokud začne v komíně hořet, měli by lidé co nejrychleji odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína a zavolat na linku 150 či 112. "Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína," uvedla mluvčí. Důležité jsou pravidelné kontroly a čištění komínů. "Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem," dodala mluvčí.

Počty požárů v topné sezoně

Rok Počet požárů říjen 2015 – březen 2016 771 říjen 2016 – březen 2017 921 říjen 2017 – březen 2018 965 říjen 2018 – březen 2019 860 říjen 2019 – březen 2020 950 říjen 2020 – březen 2021 1116

Zdroj: HZS ČR