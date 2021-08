Hasiči v Řecku bojovali s požáry na ostrově Euboia a u Atén

Atény - V Řecku dnes na jihu ostrova Euboia a v aténském regionu Attika vypukly dva rozsáhlé požáry, proti kterým zasahovaly stovky hasičů. Ohně v regionu Attika, v okolí obce Vilia, zničily několik stavení, požár na jihu ostrova Euboia způsobil výrazně menší škody na majetku, uvádí řecká média. Požáry se rozšířily mimo jiné díky relativně silnému větru. Řecku s hašením ohňů pomáhají hasiči z Rumunska a Polska. Za posledních 24 hodin v zemi vypuklo 31 lesních požárů, informovaly úřady.

"Začala další velká bitva," prohlásil v rozhovoru se stanicí Open TV o požáru u obce Vilia guvernér oblasti Giorgos Patulis. Podle něj existuje podezření, že dnešní požár někdo založil úmyslně. Kvůli obavám ze šíření ohně úřady dnes vyzvaly k evakuaci obyvatele města Vilia a jedné další vesnice. K večeru se situace na místě zlepšila, oheň ale zasáhl několik venkovských stavení. Proti požáru zasahovalo na 200 hasičů, a to včetně kontingentu z Rumunska. Někteří obyvatelé se podle AP sami pokoušeli hasit své domy a zahrady pomocí obyčejných hadic

Hasiči na místě do pátku bojovali s předchozím požárem, který na místě zuřil skoro celý týden. Stále ale kontrolují, aby se ohniska nešířila dál. Dým byl vidět až v hlavním městě Aténách.

Velký požár dnes vznikl v jižní části druhého největšího řeckého ostrova Euboia, nedaleko letoviska Marmari. V přístavu u města čekala plavidla pobřežní stráže, pokud by se situace zhoršila a byla nezbytná evakuace po moři. Odpoledne hasiči uvedli, že se jim podařilo rozsah požáru omezit. Oheň výrazně neohrozil žádná obydlí.

V první polovině srpna pomáhali Řecku v boji se živlem hasiči a technika z více než 20 zemí, a to včetně České republiky. Většina zahraničních kontingentů ze země již odjela. Polská agentura PAP uvedla, že do Řecka dnes odletěl nový oddíl polských hasičů, který by měl zůstat v zemi dva týdny. Polsko od začátku srpna nasadilo v jihoevropské zemi kontingent zhruba 140 hasičů a 40 kusů techniky.

Příčinu požárů v Řecku se zatím nepodařilo objasnit, policie ale již kvůli podezření ze žhářství zadržela více než deset lidí, včetně čtrnáctiletého chlapce. Do vyšetřování se zapojil speciální státní zástupce pro případy organizovaného zločinu, uvedl v pátek ministr pro ochranu občanů Michalis Chrisochoidis.

Lesní požáry, které od konce července zasáhly zejména Peloponés a ostrov Euboia, jsou nejhoršími v Řecku od roku 2007. Podle posledního odhadu Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) bylo v Řecku při požárech zničeno od začátku roku 127.600 hektarů (asi 1300 kilometrů čtverečních) vegetace, což je šestkrát rozloha Ostravy. Celoroční průměr za roky 2008 až 2020 činil 21.200 hektarů. Kvůli vlně požárů, které se rychle šířily vinou nebývale vysokých teplot a silného větru, pomáhaly Řecku více než dvě desítky zemí, včetně České republiky.