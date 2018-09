Plzeň - Hasiči v Plzni vyzvedávají vrak vrtulníku, který spadl ve středu odpoledne na prázdnou halu v průmyslové zóně Borská pole na západním okraji Plzně. Ve stroji zahynula žena a tři muži - Čech a tři cizinci. Hasiči se pokoušejí vrak vrtulníku, který zůstal částečně zachycený o konstrukci střechy a částečně propadl dovnitř haly, vyprostit a vyvézt z haly vraty, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Poncar. Vyšetřovatelé leteckých nehod prověří technický stav zříceného vrtulníku.

Příčiny a veškeré okolnosti nehody zjišťuje policie. Podle krajské policejní mluvčí Martiny Korandové zahynul při nehodě dvaatřicetiletý Čech, šestačtyřicetiletá cizinka a další dva cizinci ve věku 57 a 45 let. "Kriminalisté spolu s pracovníky Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zjišťují dnes veškeré okolnosti, jsou na místě, provádějí se výslechy svědků, vyhodnocují zajištěné stopy. Jsou nařízeny znalecké posudky a soudní pitvy," řekla Korandová ČTK.

Podle neoficiálních informací zahynul ve stroji Robinson R44 Raven majitel plzeňské firmy Workpress Aviation a tři Thajci. Jde o jedno z nejtragičtějších leteckých neštěstí od vzniku České republiky, se čtyřmi oběťmi byla další dvě, a to v letech 1997 a 1998. Nejtragičtější dosud byla nehoda vrtulníku, při níž zahynulo v roce 2004 při cvičení u Náměšti nad Oslavou šest britských vojáků.

Trosky vrtulníku, který se ve středu zřítil v Plzni, je částečně v konstrukci, jeho zadní část propadla a opřela se o zem v hale. "Připravujeme nejdříve pažení na zajištění stability budovy. Pak budeme odřezávat trámy v konstrukci střechy, aby bylo možné vrak vyzvednout a nedošlo k jeho poškození, aby ho mohli dál zkoumat odborníci na zjišťování příčin leteckých nehod," popsal ráno vyprošťovací akci Poncar. Hasiči doufají, že se jim podaří stroj vyprostit a dostat ven vnitřkem haly vstupními vraty která jsou dostatečně široká.

Hala, na kterou vrtulník spadl, není velká. Na výšku má podle Poncara kolem pěti metrů. V době pádu vrtulníku v ní nebyli žádní lidé ani pracovní technologie.

Víc obětí si letecké neštěstí v České republice vyžádalo jen v září 2004, kdy šest britských vojáků zahynulo v troskách vrtulníku, který se zřítil u letiště v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vrtulník Lynx se účastnil česko-britského cvičení Flying Rhino (Létající nosorožec), podle svědků zavadil o elektrické vedení.

Čtyři lidé zemřeli při dalších dvou nehodách. V květnu 1997 se poblíž letiště v Brně-Slatině zřítilo letadlo při vyhlídkovém letu, zahynuli jeho pilot a starší muž se dvěma vnuky. Čtyřčlenná posádka zemřela v listopadu 1998 při zřícení vojenského vrtulníku Mi-24 u Slatinic na Olomoucku.

Zhruba do konce roku by chtěli vyšetřovatelé Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) určit příčinu středeční nehody vrtulníku Robinson v Plzni, při níž zemřeli čtyři lidé. ČTK to dnes řekl zástupce ředitele a vedoucí letového oddělení ústavu Josef Bejdák. Vyšetřování je ale teprve na začátku, vrak havarovaného stroje hasiči dnes vyprošťují z haly v průmyslové zóně Borská pole, na kterou spadl. Pak ho převezou do vyšetřovacího hangáru ústavu, kde ho inspektoři podrobně prozkoumají, řekl ČTK ředitel ÚZPLN Pavel Štrůbl.

Ústav, který se zabývá nejen nehodami letadel, ale například i parašutistů, vyšetřoval zatím letos nehody, při kterých zahynulo pět lidí. Se středeční událostí v Plzni počet letošních úmrtí při leteckých nehodách v Česku stoupl na devět, řekl Štrůbl.

Hned ve středu vyjel na místo nehody inspektor, který měl pohotovost, a s ním ještě ještě jeden zkušený pilot. Dnes jsou od rána opět na místě a dohlížejí na hasiče, kteří vrak vyprošťují. "Kontrolují, aby při vyprošťování nebyl vrtulník dále poškozen, například aby se z něj něco neulomilo, což by mohlo komplikovat vyšetřování," řekl Štrůbl. Hasiči pak vrak převezou do hangáru ÚZPLN, "...kde bude potom podroben zkoumání od motoru po trup, po všechny prvky. Budeme muset čekat na pitvu zemřelých," popsal postup vyšetřování Štrůbl.

Inspektoři budou zjišťovat, zda nehodu zavinil technický stav stroje nebo chyba pilota. Podle standardních postupů prověří motor, prvky řízení i konstrukci stroje. Vyslechnou svědky, budou také shromažďovat veškeré údaje o letecké způsobilosti a zkušenostech pilota i o povinném servisu vrtulníku, řekl Bejdák. Vzhledem k tomu, že vrtulník je zahraniční výroby a při nehodě zemřeli cizinci, půjde z ústavu oznámení i to těchto zemí. "Budeme samozřejmě také hledat, jestli na palubě nebyly nějaké elektronické přístroje, například jestli byla zapnutá navigace a podobně, řekl Bejdák.

Práce ústavu není jen v určení příčin nehody, z čehož vycházejí i policisté, kteří případy vyšetřují. Má smysl i pro prevenci a předcházení možných nehod v budoucnu. Ústav obecně po vyšetření nehod může vydávat doporučení či zákazy.