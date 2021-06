Hasiči v Lužicích po tornádu pracují na stabilizaci poškozených domů

Lužice (Hodonínsko) - V Lužicích na Hodonínsku, které ve čtvrtek zasáhly bouřky s tornádem, začali hasiči pracovat na stabilizaci několika domů. ČTK to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Bouřky poničily asi 120 domů, část bude určená k demolici. Podle Mikošky však není čas demolice ještě daný. Policie v noci odtáhla bouří zničená auta. Zažila jsem válku, ale tohle jsem ještě neviděla, řekla k následkům bouře místní seniorka.

Bouřky zasáhly obec ve čtvrtek večer. V pátek od rána se lidé snažili ze střech shodit poškozené tašky, dávat nové krovy a zakrýt prostor plachtami. Někteří vyměňovali poškozené tašky za nové. Domy prohlédl statik. Část z nich je označených žlutým křížkem, což značí možné nebezpečí. Proto do nich lidé nemohou chodit. "Dnes budeme stabilizovat několik domů pomocí dřeva a stabilizačních tyčí," uvedl Mikoška.

Podle starosty Tomáše Kláska zasáhla bouře asi třetinu obce a poškodila 120 domů. Zhruba 20 půjde k zemi, někde bude demolice částečná. Starosta odhaduje škody na stovky milionů korun.

Zničená auta, která překážela provozu, skončila u místního nádraží. Byla v ulicích i před domy, které už lidé začali v pátek opravovat. "Odtáhlo se to v noci. Komunikace byly těžko průjezdné, byl problém dostat tam materiál k opravám domů," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Bouřky zasáhly kromě Lužic i další obce, nejvíce Hrušky, Moravskou Novou Ves a Mikulčice. Padaly i kroupy o velikosti míčků a místem se prohnalo tornádo. Živly poničily stovky domů a způsobily škodu ve stovkách milionů korun. Vyžádaly si zatím pět obětí na životech a desítky zraněných.

Zažila jsem válku, ale tohle jsem ještě neviděla, říká seniorka

Z okna rodinného domu sleduje situaci po bouřích seniorka z Lužic na Hodonínsku. Bydlí kousek od míst, kde bouře brala z domů střechy, rozbíjela okna i zdi, shazovala na domy stromy a zdevastovala auta. "Ještě o den dřív jsem místem projížděla, protože mi vnučka slíbila, že mě vezme na vykopávky. A teď je to takhle. Nic takového jsem v životě neviděla, a to jsem zažila i válku," řekla žena ČTK.

Přímo před jejími okny se v pátek první den po bouřích tvořily velké kolony, policie usměrňovala dopravu. Až se situace uklidní, sama si chce poškozená místa ještě projít. Nyní hasiči i policisté upozorňují veřejnost, aby se do zasažených oblastí nevypravovala.

Tornádo vzalo mnoha lidem na jižní Moravě nejen střechy nad hlavou a hmotný majetek, ale také vzpomínky a příběhy spjaté s jejich domovy. V obcích jako Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky často žijí po generace celé širší rodiny. "Je to jako kolektivní smrt. Je to horší, než jsem si dokázala představit z prvních popisů a článků," uvedla Zdeňka, rodačka z Hrušek. Dobrovolnická pomoc přišla velmi rychle a je "obří", popsala ČTK.

Z Hrušek pochází jak Zdeňčin otec, tak matka. Za prarodiči chodívala na "horní i dolní konec". Vesnice je po čtvrteční bouři s tornádem v troskách, statici postupně rozhodují, co všechno půjde k zemi.

"Nejde o materii domů, jde o lidi, vzpomínky, minulost i budoucnost, kterou mají lidé z míst, kde žijí a vyrůstají," popsala Zdeňka. Obec zažila povodně, čtvrteční bouře byla podobně ničivá, ale mnohem rychlejší.

Lidé odjinud nejspíš vidí na fotkách hlavně sutiny, rozbořené domy, jenže pro Zdeňku je toho rozbořeného mnohem víc. "Stačí si představit za každým z nich příběh holky nebo kluka, co tam vyrostli nebo žili. To bolí," uvedla. Děkuje všem, kdo po bouřích a tornádu pomáhají nebo ještě pomůžou - rodině, dobrovolníkům, ale i samosprávě, státním složkám a Evropské unii.

Suť díky rychlé pomoci nejspíš za pár dní zmizí, odklízecí práce postupují velmi rychle, stejně jako provizorní opravy střech. Co nelze tak rychle vrátit, jsou stromy. Všechny vzrostlé jsou pryč. "Tam, kde prošlo tornádo, je to pláň, to je hrozně smutný pohled," dodala Zdeňka.