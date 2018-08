Janov (Itálie) - Hasiči v Janově se stále nedostali ke všem zavaleným autům, která zůstala pod sutinami části dálničního mostu. Podle zpřesněné bilance policie z dnešního rána při neštěstí zahynulo 38 lidí, podle listu La Stampa ale panují obavy, že v troskách by mohly být ještě desítky dalších. Šéf vládního Hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio přitom zopakoval, že pokud soukromí správci silnic neodvádějí svou práci pořádně, pak správu silniční sítě převezme stát.

"V noci na dnešek jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli," řekl Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. "Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví," dodal.

Záchranáři nevylučují, že ještě naleznou nějaké přeživší. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu.

"Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál," řekl Gissi. "Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní", stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí, řekl také.

Prefektura dostala mnoho zpráv o pohřešovaných osobách, "není ale snadné rozlišit, zda někdo nezvedá telefon, protože už je na dovolené na druhém konci světa, anebo bohužel dole (pod sutinami)", řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini.

"Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý," řekl ve středu guvernér Ligurie Giovanni Toti, když s italským premiérem Giuseppem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Most "se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba", řekl Di Maio už ve středu. "Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia," dodal. Jmenovaná společnost patří do skupiny Atlantia. Dnes vicepremiér dodal, že vlastníci měli více investovat do bezpečnosti a nestarat se tolik o dividendy.

Nad záchranáři stále běží motor zeleného nákladního auta, které zastavilo jen několik metrů od propasti a stalo se ikonou janovského neštěstí. Jeho řidič v panice utekl pěšky zpět do tunelu, z kterého autem přijel. Vůz má zapnutá světla i stěrače a dostatek paliva na několik dní, řekl zaměstnavatel řidiče.

Správci mostu v Janově možná hrozí více pokuta než ztráta koncese

Italská vláda by mohla chtít správci dálnic Autostrade per l'Italia kvůli pádu mostu v Janově spíše vyměřit pokutu než odebrat koncesi. S odvoláním na zdroj z vlády o tom dnes informovala agentura Reuters. Neštěstí si podle zpřesněných informací policie vyžádalo nejméně 38 mrtvých.

Italský premiér Giuseppe Conte ve středu uvedl, že vláda hodlá firmě Autostrade koncesi odebrat. To by však znamenalo zdlouhavou proceduru a nebezpečí, že by vláda musela firmě vyplatit značnou kompenzaci, upozorňuje Reuters.

Společnost Autostrade je správcem dálničního úseku, který zahrnuje i zřícený most. Podle ministra dopravy Danila Toninelliho firma nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování mostu.

Právě hrozba ztráty licence pro společnost Autostrade stála za ranním propadem akcií provozovatele mýtných silnic Atlantia, což je mateřský podnik Autostrade. Akcie zahájily obchodování poklesem téměř o 24 procent, než ztráty kolem poledne zmírnily na 15 procent.

Sampdoria kvůli tragédii v Janově požádala o odložení zápasu

Prezident fotbalistů Sampdorie Janov Massimo Ferrero požádal vedení italské ligy o odložení nedělního utkání s Fiorentinou kvůli úterní tragédii ve městě. Po pádu mostu zemřelo nejméně 42 lidí. Odložen by mohl být i duel druhého janovského celku FC, který má v neděli nastoupit na hřišti AC Milán.

O víkendu začne italská liga a Sampdoria, za kterou hraje i český reprezentant Jakub Jankto, má do sezony vstoupit v neděli doma proti Fiorentině. Ve městě však stále pokračují záchranářské práce po tragickém pádu dálničního přemostění.