Hasiči v Dobřenicích na Hradecku začali likvidovat chov kachen s ptačí chřipkou

Dobřenice (Hradecko) - V Dobřenicích na Hradecku hasiči s veterináři ráno začali likvidovat chov kachen s ptačí chřipkou. Utratí 23.000 kachen. Zlikvidují i vejce. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Hasiči předpokládají, že by mohli být hotoví do sobotního večera.

"Začalo se okolo 8:30. Na likvidaci chovu, který je v osmi z 11 hal farmy, se podílí přibližně 50 profesionálních hasičů, zasahují v ochranných prostředcích. Na místě jsou také veterináři," uvedla Götzová.

Ptáky hasiči vynášejí z hal a ukládají do kontejnerů s oxidem uhličitým. Zřídili také dekontaminační stanoviště pro lidi a techniku.

"Podílí se na tom hasiči z Královéhradeckého kraje a je tady i záchranný útvar Hasičského záchranného sboru z Jihlavy," řekla ČTK Götzová.

Veterináři oznámili odhalení nákazy v Dobřenicích ve čtvrtek. Jde o letošní desáté ohnisko ptačí chřipky v ČR. Dobřenický chov kachen patří firmě Perena. Kvůli ptačí chřipce byl vybit již v roce 2021, tehdy šlo o 24.000 ptáků, které hasiči utratili za jeden den.

Ptačí chřipka letos již zasáhla chov kachen Pereny v Nouzově u Dymokur na Nymbursku. V úterý 17. ledna tam veterináři a hasiči utratili všech 1900 kachen. V chovech kachen společnosti Perena na pomezí Královéhradeckého, Středočeského a Pardubického kraje bylo při vlně ptačí chřipky v roce 2021 vybito téměř 100.000 kachen.

Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od loňského 14. prosince zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. V zemi se minulý rok objevilo 20 ohnisek nákazy.

Letos veterináře a hasiče zaměstnávala hlavně likvidace velkochovu slepic společnosti Česká drůbež v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se na konci roku potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v republice. Ve třech halách bylo nutné zlikvidovat všech téměř 750.000 nosnic.