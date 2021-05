Hasiči v Brně zasahují u vozu s červeným fosforem

Brno - Policie našla ve voze v Gajdošově ulici v brněnské městské části Židenice nebezpečný červený fosfor, místo je pro dopravu uzavřeno. Na místo dorazili hasiči z chemické laboratoře z Tišnova. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský. Městská hromadná doprava jede odklonem, linky nabírají zpoždění.

Událost v dopravě byla vyhlášena v 19:40. "Nebezpečná látka se měla nacházet v nějaké nádobě, zřejmě v obalu od kinder vajíčka. Jde asi o 50 gramů, odborníci z Tišnova potvrdili, že jde o červený fosfor. Ten je vysoce hořlavý, vysoce toxický a žíravý," uvedl mluvčí.

Hasiči na místě vymezili nebezpečnou zónu, jde asi o 50 metrů kolem vozu. Odborníci přicházeli k vozu podle mluvčího po návětrné straně, aby na ně nefoukalo, uvedl mluvčí.

Mluvčí policie David Chaloupka ČTK řekl, že policie vůz kontrolovala, uvnitř seděl jeden muž. "Při kontrole policisté přišli na to, že tam má řidič neznámou krystalickou látku. Když se ho policisté na to zeptali, odpověděl, že jde o červený fosfor. Přijali jsme k tomu opatření a přizvali hasiče, aby potvrdili, o co se opravdu jedná," uvedl Chaloupka.

Žádné další chemické látky hasiči ve voze už nenašli. Chemickou látku odborníci odvezou k likvidaci.

Červený fosfor je spolu s dalšími dvěma chemikáliemi na českém seznamu látek, které mohou sloužit pro výrobu drog. Využívá se k výrobě metamfetaminu.

V místě je zastavena doprava, týká se to i linek městské hromadné dopravy. Jde o autobusové linky 44, 55, 58, 78 a 84, které jedou mezi zastávkami Dělnický dům / Otakara Ševčíka - Stará osada odklonem, vynechají zastávku Gajdošova. Linky mají zpoždění Vyplývá to z webu dopravního podniku.