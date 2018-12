Praha - Po zhruba 23 hodinách dnes uhasili hasiči požár ve skladu obuvi a oblečení v pražské Písnici. Škodu předběžně vyčíslili na deset milionů korun. Co bylo příčinou ohně, zatím nevědí. Hasiči to uvedli na twitteru. Mluvčí hasičů Martin Kavka ČTK dnes ráno řekl, že vyšetřovatelé dorazí na místo až po úplném uhašení požáru. To se hasičům po nočním dohašování podařilo před 11:00.

Požár vypukl v úterý kolem poledne v plechové hale na ploše zhruba padesát krát sto metrů a černý kouř z hořících oděvů a obuvi lidé zaznamenali i v centru hlavního města. Kolem 16:00 hasiči dostali plameny pod kontrolu, poté nakladač začal rozhrabávat ohořelé zbytky uskladněného materiálu. Kolem 22:00 byl požár lokalizován a část jednotek se vrátila na základny, zbývající hasiči na místě požáru zůstali kvůli dohašování ohně.

Dnes ráno se podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky na místě vystřídaly směny, aby hasiči pokračovali v dohašování a rozebírání konstrukce haly. Vzhledem k tomu, jak byl požár rozsáhlý, museli ale postupovat pomalu, uvedl Kavka. "Už je uhašeno a začínáme balit. Od požáru haly odjíždějí jednotky na své základny. Před polednem budeme prostor předávat policii. Na místo zamíří i hasičský vyšetřovatel, který bude spolupracovat s kriminalisty," uvedli hasiči kolem 11:00 na twitteru.

Na místě se od úterý vystřídalo devět profesionálních a osm dobrovolných hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Jeden z hasičů utrpěl lehké zranění, po ošetření se ale k zásahu vrátil. Nikdo další zraněn nebyl, uvnitř haly podle hasičů nikdo nebyl.

Na místo dorazila i chemická jednotka, aby změřila koncentrace škodlivin, nebyly ale zvýšené a starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek tedy nedostal od krizového štábu magistrátu pokyn, aby obyvatelé nevětrali.

Kvůli požáru policie uzavřela Vídeňskou ulici. Na Vídeňské, Kunratické spojce i v okolí obou frekventovaných ulic byl výrazně omezen i provoz příměstských autobusů. Dopravní omezení podle informací policie trvala zhruba do úterních 20:00.