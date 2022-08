Hasiči se zaměřují na několik drobných ohnisek u Pravčické brány a Bouřňáku

Praha - Hasiči v Českém Švýcarsku, kde šestnáctý den hoří, se dnes ráno zaměřovali na několik jednotlivých ohnisek v oblasti Pravčické brány a Bouřňáku. Noc byla klidná. Na průzkum vyrazily drony s termokamerami, o strategii pro dnešní den rozhodne dopoledne velicí štáb. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Letadla Canadair z Itálie dnes ráno odletěla zpět do své domoviny. Hasičům se o víkendu dařilo likvidovat ohniska, k čemuž podle nich výrazně přispěla právě italská letadla. Kavka ČTK řekl, že speciály nenahradí žádná nová technika. V tuto chvíli si hasiči vystačí s vrtulníky.

V národním parku stále zasahuje okolo 1000 hasičů , z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Oheň zasáhl plochu o velikosti 1060 hektarů, teď je menší než 390 hektarů. Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce týdne. Některé sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli správě národního parku předat dříve.