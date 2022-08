Hasiči se s vodou dostali v Českém Švýcarsku na hranice s Německem

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči v Českém Švýcarsku se dostali pozemní cestou s vodou na hranici s Německem a propojili se s německými kolegy. Německé vrtulníky operativně přelétají přes dané území. Dnes na místě zasahuje pět vrtulníků a dvě letadla ze Švédska. Nejkritičtější místa zůstávají v okolí Pravčické brány. Do národního parku míří ze všech krajů osobní termokamery pro hasiče a speciální vaky, které mají hasiči na zádech a vejde se do nich 20 litrů vody. Vydávají se s nimi pěšky na místa skrytých ohnisek. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Hasiči dnes zasahují na ploše menší než 500 hektarů, původně oheň zasáhl zhruba dvojnásobnou plochu. Nyní připravují další vedení na hranici se Saským Švýcarskem, aby se němečtí kolegové mohli napojit a hasit na německé straně. Německé vrtulníky budou dnes zatím zasahovat na německé straně. "Ta situace se mění, letový provoz je řízen operativně, nevylučujeme, že německé stroje zalétnou k nám a uhasí nějaké skryté ohnisko, obdobně to mohou udělat naše vrtulníky," uvedl Kavka.

Na Pravčické bráně je pozorovatelna. Odtud hasiči sledují, kde by mohla být skrytá ohniska. S ohledem na to, že terén je nepřístupný, musí hasiči na daná místa pěšky s vaky na zádech. Spolu s lany tak může celková zátěž představovat 26 kilogramů. S ohledem na vlnu veder se hasiči častěji střídají, z krajů míří do Hřenska profesionální i dobrovolní hasiči, kteří vystřídají své kolegy v terénu. Tam se hasiči nyní zaměří na kritická místa. Technika se z uhašených ohnisek přesouvá, na jejich místě zůstává dohled.

Místo dnes navštívil šéf slovenských hasičů Pavol Mikulášek. Slováci už dříve avizovali, že leteckou pomoc ukončí v pátek. Podle Kavky na místě nebudou chybět, s ohledem na zmenšování plochy požáru by se síly a prostředky v Českém Švýcarsku mohly začít koncem týdne redukovat.

Slovenští hasiči s vrtulníkem pomáhají požár v Českém Švýcarsku hasit už týden. Od minulé středy provedli podle informací na jejich facebooku 518 shozů, což je přes 1,5 milionu litrů vody. V terénu tráví přibližně 15 hodin denně. "První skupinu osmi hasičů vystřídala v neděli druhá, devítičlenná skupina. Ta by se v zasažené lokalitě měla zdržet do pátku," uvedli hasiči na facebooku. Kromě nich pomáhá požár hasit také slovenský armádní vrtulník Blackhawk.