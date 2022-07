Hasiči se připravují na noční obranu obcí v Českém Švýcarsku

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči se připravují na noční obranu obcí v Národním parku České Švýcarsko, kde od neděle hoří. Vrtulníky i letadla pro dnešek ukončily zásah, na místo se vrátí ráno. Ohniska u Vysoké Lípy a u Malé Pravčické brány se podařilo uhasit, pod kontrolou však požár není. Mohou se objevit další ohniska, hasičům se alespoň daří, aby se požár dál nerozšiřoval. Zatím zasáhl plochu o velikosti 1000 hektarů. ČTK to dnes večer řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Před ohněm brání hasiči obce Hřensko, Vysoká Lípa, Mezná a Mezní Louka, odkud se museli evakuovat jejich obyvatelé a také turisté. Noční obranu poskytnout hasiči také obci Janov, kde zatím její obyvatelé zůstávají. V součtu bylo kvůli živlu evakuováno 450 lidí.

"Ohniska byla uhašena, ale samozřejmě se to ještě může rozhořet. U Malé Pravčické brány už jednou hořelo a rozhořelo se to znovu. Vlivem tepla, větru může dojít k rozhoření suchých ohořelých stromů," uvedl mluvčí. "Není to ještě zcela pod kontrolou," dodal.

Oblíbené turistické místo Pravčická brána i zámeček s restaurací Sokolí hnízdo v Hřensku jsou podle průzkumu z vrtulníku v pořádku.

U požáru hasiči zasahují od nedělního rána, od úterního večera udržují hranice požáru v národním parku České Švýcarsko na ploše o velikosti pět krát dva kilometry. U požáru na místě zasahuje téměř 500 hasičů, další je postupně střídají. Požár dnes také hasilo sedm vrtulníků. Vedle dvou strojů, které poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojovaly i dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a také vrtulník firmy Czechoslovak Group. Například polský Blackhawk měl dnes 134 shozů vody, uvedl na twitteru šéf polských hasičů Andrzej Bartowiak. Ve čtvrtek se přidají k zásahu také dva speciální letouny Canadair z Itálie s nádržemi o obsahu přes 6000 litrů.

Ústecký kraj nevyhlásil zákaz vstupu do lesů, přestože o zákazu dopoledne mluvil ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Kraj ale dnes zakázal kouření či rozdělávání ohňů v lesích v regionu. Správa parku na facebooku informovala, že uzavírá několik turistických tras. Uzavřen je rovněž přechod do Německa přes Hřensko nebo příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic. Zavřená je i cesta z Hřenska do Mezné a Mezní Louky. Státní plavební správa (SPS) pak dnes vydala podle serveru zdopravy.cz zákaz plavby na pětikilometrovém úseku Labe mezi Dolním Žlebem a Hřenskem.

Sbírka Donio od úterního odpoledne vybrala na pomoc zasaženým obcím a jejich obyvatelům téměř 5,4 milionu korun. Hasičům také lidé nakoupili zásoby minerálních vod, ovoce a trvanlivých potravin.