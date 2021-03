Hasiči rozváželi respirátory pro potřebné do potravinových bank

Ilustrační foto - Do Ostravy-Hrabůvky dorazila 4. března 2021 z Olomouce zásilka respirátorů pro potřebné lidi, které ze svých zásob uvolnila Státní správa hmotných rezerv (SSHR).

Ilustrační foto - Do Ostravy-Hrabůvky dorazila 4. března 2021 z Olomouce zásilka respirátorů pro potřebné lidi, které ze svých zásob uvolnila Státní správa hmotných rezerv (SSHR). ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Zásobu respirátorů pro lidi v nouzi rozváželi dnes do 15 potravinových bank po republice hasiči. Materiál naložili ve třech státních skladech, a to v Sedlčanech, Poleradech a Olomouci. ČTK o tom informovala mluvčí záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru Jana Urbancová. Vláda v pondělí vyčlenila ze státních rezerv pro potřebné tři miliony respirátorů a 170.000 roušek. Potravinové banky ochranné pomůcky začnou v pátek rozdělovat krajům a neziskovým organizacím.

V Česku platí od pondělí povinnost nosit v hromadné dopravě, zdravotnických zařízeních, obchodech a na dalších místech respirátor nebo nanoroušku. Vláda minulý týden nechala do potravinových bank ze státních rezerv přepravit 7,5 milionu chirurgických roušek. Ty ale jako ochrana už nestačí.

Tři desítky hasičů dnes rozvážely 150 palet ochranných prostředků. Materiál přepravilo 12 nákladních aut. Ze Sedlčan na Příbramsku respirátory putovaly do Plzně, Českých Budějovic, Modletic, Ledče nad Sázavou a Prahy. Z Polerad je hasiči přepravovali do Hradce Králové, Liberce, Litoměřic, Litomyšle, Tisové a Žatce. Z Olomouce se respirátory dostaly do Brna, Ostravy a Otrokovic. Už ve středu hasiči převezli 265.000 respirátorů a 167.000 roušek, které dostanou pracovníci a děti z klokánků a podobných domovů.

Ředitelka Federace potravinových bank Veronika Láchová ČTK sdělila, že banky pomůcky začnou rozdělovat v pátek krajům a neziskovým organizacím. Ty je pak předají potřebným.

Organizace, které pomáhají lidem v nouzi, dostanou od potravinové banky pro jednoho potřebného šest respirátorů. Získají je podle počtu osob, které uvedou v čestném prohlášení, podle něhož se poskytuje potravinová pomoc. Města a obce mají nárok na respirátory pro 2,5 procenta obyvatel, každý by mohl také dostat šest kusů.