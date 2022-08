Hasiči přeskupili u požáru v Českém Švýcarsku síly, přijelo dalších 150 hasičů

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči v Českém Švýcarsku přes noc přeskupili síly a techniku, dojely další jednotky z celé České republiky. Dnes budou pokračovat v tzv. požárním útoku na oheň v Českém Švýcarsku. Počítá se opět s pomocí letecké techniky, včetně vrtulníků z Německa. Situace je stabilizovaná. Plochu, na kterou hasiči v neděli postoupili, stále drží. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Šéf hasičů Ústeckého kraje Roman Vyskočil v České televizi uvedl, že dnes ráno přijelo dalších 150 hasičů s technikou. Les v národním parku začal hořet 24. července, oheň spálil plochu 1060 hektarů. V místě minimálně pršelo, od úterý zeslábne vítr.

O víkendu s požárem v národním parku bojovalo 780 hasičů. Podle Vyskočila dnes přijíždí z republiky dalších 150 hasičů s technikou, hasiče je potřeba na střídání. "Pracují v náročném terénu, potřebujeme častěji střídat a dostat se co nejdále, do těch nejzazších míst," řekl Vyskočil v ČT. Podle něj hasiči přivezli další přenosná čerpadla, čtyřkolky a hadice.

Hasiči se v noci pohybovali v oblasti Malinového dolu a Křídelních stěn. Jednotky, které jsou na zemi, budou pokračovat v prořezávání cesty v Hlubokém dole tak, aby byla tato oblast prostupná a mohly dohašovat jednotlivá dílčí ohniska požáru. O zrušení evakuace pro Meznou, Mezní Louku a Hřensko se podle Rudolfa v tuto chvíli neuvažuje.

V oblasti je nyní lehce snížená viditelnost. O vzletu letecké techniky rozhodne vedoucí leteckého provozu. "Počítáme s šesti vrtulníky, které tu působí už několik dní, leteckou podporou pěti letadel a německá strana i na dnešek přislíbila pět vrtulníků," uvedl Rudolf.

Do Hřenska přes noc zamířili další hasiči z celé republiky. Při náročném zásahu se už několik z nich zranilo, jeden skončil na traumacentru v ústecké nemocnici. Vyskočil dnes zmínil, že je v nemocnici mimo ohrožení života. Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Nadále je zavřen hraniční přechod přes Hřensko do Německa.

Hasičům se národním parku o víkendu podařilo zmenšovat plochu požárního zásahu z 3600 hektarů na 2860 hektarů, spálená plocha činí 1060 hektarů. Dařilo se jim to navzdory tomu, že jim počasí příliš nepomáhalo. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu na facebooku v Českém Švýcarsku za poslední tři dny spadlo "jen pár kapek". Podle jejich odhadu šlo o jeden až pět milimetrů srážek, tedy o jeden až pět litrů vody na metr čtvereční. "V dalších dnech to nevypadá o moc lépe, od zítřka (úterý) aspoň zeslábne vítr," dodali.