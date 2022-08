Hasiči předali NP České Švýcarsko další hašené území

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči dnes předali správě národního parku České Švýcarsko další část hašeného území, včetně Mezné, okolí Mezní Louky a prostoru nad Hřenskem. Novinářům to dnes řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Plocha, kterou zatím zbývá předat, činí asi 785 hektarů z původních 3600 hektarů, na kterých se hasiči s technikou pohybovali. Jde o lokality kolem Pravčické brány a okolí Bouřňáku, kde ještě pomáhají hasit vrtulníky.

"Aktuálně předáváme do správy národního parku větší část území, které bylo součástí zásahové zóny. Už před pár dny jsme kompletně dočistili od ohnisek a předali sektor číslo čtyři, nyní se nám to samé podařilo i se sektorem číslo tři. Ze sektoru číslo jedna jsme dnes předali prostor nad Hřenskem, ze sektoru číslo dva je to území od České silnice až po lokalitu kolem Větrovce," doplnila mluvčí. Předané území hlídají dobrovolní hasiči.

Hasiči dnes zasahují asi na 50 hektarech z původních 1060 hektarů požáru. Zůstávají v severní části parku, tedy lokality kolem Pravčické brány a v okolí Bouřňáku. "Na tato území soustřeďujeme dnes i zásah pomocí vrtulníků," řekla Götzová.

Území hasiči dál připravují tak, aby měly národním parkem nasmlouvané dobrovolné jednotky připravené v terénu mobilní čerpadla, hadicové vedení i nádrže s vodou. "Během dnešního dne plánujeme přecházet ze systému dálkové dopravy vody pomocí velkokapacitních čerpadel na běžný systém pomocí připraveného dopravního vedení. Několik posledních dní jsme pracovali usilovně na tom, abychom tento systém dodávky vody připravili tak, abychom mohli činnost čerpacích odřadů z republiky ukončit nejpozději do pátku," uvedla Götzová.

Ve vzduchu dnes létá pět vrtulníků, z toho je jeden koordinační. Zaměřují se na severní část od Pravčické brány, Stříbrné stěny, Borový a Mezní důl a západ od Bouřňáku. Vzhledem k tomu, že hasiči zasahují na menší ploše, bude dnes zrušeno čerpací stanoviště pro vrtulníky u Vysoké Lípy, čerpací stanoviště pro cisterny i vrtulníky zůstanou na Mezní Louce.

Rezervaci dnes opustí další hasiči, odjede jich asi 150. Původně jich v parku zasahovalo asi 1000. Zhruba 110 z nich ošetřili většinou s lehkým zraněním zdravotníci v záchranářském kamionu Golem, který přijel z Prahy.