Hasiči: Požár v panelovém domě v Bohumíně má 11 obětí

Bohumín (Karvinskop) - Při požáru v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku dnes zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp, který upřesnil původní informaci policie o deseti mrtvých. Hasiči už požár uhasili. Co do počtu obětí je netragičtějším od roku 1990.

Podle Poppa zemřelo šest lidí z bytu v 11. patře, ve kterém se požár rozhořel. Byli to tři dospělí a tři děti. Pět lidí zemřelo po skoku z oken z bytu ve 12. patře.

Podle dostupných informací hořelo ve třináctipatrovém panelovém domě v Nerudově ulici. "Na místě zasahuje celkem osm posádek zdravotnické záchranné služby, tři lékařské a pět nelékářských. V tuto chvíli na místě stále pracujeme," uvedl krátce před 19:30 mluvčí záchranné služby Ladislav Lang.

Podle místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) je panelový dům ve vlastnictví města. Bruzl ČTK řekl, že podle prvotních informací údajně nelze vyloučit, že oheň někdo založil. Jsou to ale nepotvrzené informace. Je to strašná tragédie, nic takového tady nikdy nebylo," uvedl Bruzl.

Karin Šípková, která bydlí v domě, kde hořelo, novinářům řekla, že policisté na místě zadrželi muže a odvedli ho v poutech. Muž údajně tvrdil, že požár založil. Vyjádření policie ČTK zjišťuje.

Požár v Bohumíně je co do počtu obětí nejtragičtějším od roku 1990. Dosud byl nejhorší požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců. Osm obětí si vyžádal letošní lednový požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, stejně lidí zemřelo i v květnu 1995 při požáru v pražském hotelu Olympik.