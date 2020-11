Hasiči: Požár od adventního věnce mohou způsobit i děti či kočky

Praha - Hasiči nabádají k opatrnosti při používání adventních věnců, na kterých se bude letos zapalovat první svíčka tuto neděli. Lidé by měli být obezřetní při výběru věnce v obchodě i při nákupu svíček a dalšího materiálu, pokud si věnec vyrábějí sami. Pozor by měli dávat i na děti a kočky, které mohou věnec s hořící svíčkou shodit. Důležité je mít pod svíčkou nehořlavou podložku. Svíčky na adventních věncích patří k častým příčinám požárů v předvánočním období. ČTK to dnes sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

Domovy jsou podle mluvčí nyní doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály z umělých vláken, oheň se tak může rychle šířit. "Jen loni v prosinci evidují hasiči 1428 požárů. Ty si vyžádaly 15 lidských životů a 141 lidí se při nich zranilo. V příčinách 'vánočních' požárů vedou ty, které způsobily svíčky, nejčastěji na adventních věncích," uvedla Studená.

Nábytek nebo zařízení bytu se může vznítit od dohořívající svíčky na adventním věnci, která zapálí chvojí, malé děti nebo kočky mohou věnec samy shodit nebo ho stáhnout ze stolu spolu s ubrusem. Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce, které si lidé dělají sami doma. "Každoročně řeší hasiči požáry adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem svíček, které od plamínku svíčky chytlo," upozornila mluvčí.

Studená varovala před věnci, jejichž korpus je vyrobený z pilin nebo hoblin. Upozornila na to, že chvojí na věncích časem vysychá a lépe hoří. Vhodné nejsou klasické svíčky do svícnů, protože brzy prohoří. Mluvčí doporučila použít speciální adventní svíčky s voskovou vrstvou, které hoří dlouho. Svíčky mají být v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. "V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (například chvojím adventního věnce)," doplnila.

Podle předloňského průzkumu České pojišťovny pálí o Vánocích svíčky téměř 90 procent domácností a plamen nechává bez kontroly hořet 18 procent dotázaných. Počet nahlášených událostí přibývá právě počínaje adventem. Pojišťovna při odškodnění požáru zjišťuje, zda zdrojem nebyla zapálená svíčka či třeba vonné tyčinky zanechané bez dozoru. Podle závažnosti situace může být kráceno pojistné plnění.