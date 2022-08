Hasiči po 10 dnech z poloviny uhasili požár v Hřensku

Hřensko (Děčínsko) - Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku hasiči po deseti dnech z poloviny uhasili. Zasažená plocha se po dnešku zmenšila odhadem na 400 až 450 hektarů, dopoledne to bylo 500. Pozemní cestou se dnes hasiči dostali s vodou i na hranici s Německem a propojili se s německými kolegy, kteří likvidují požár na své straně. Nová ohniska se dnes objevovala v nepřístupném terénu na německé straně u Pravčické brány či v soutěskách řeky Kamenice.

Náklady na zásah hasičů v národním parku zatím nelze podle jejich ředitele Vladimíra Vlčka vyčíslit, ale jen jejich nasazení stojí denně až 20 milionů korun. Vzhledem k trvajícímu zásahu se stále nemohou vrátit evakuovaní do Mezné, Mezní Louky a Hřenska, i když jsou tyto evakuované obce už mimo nebezpečí. Hasiči doufají, že v příštích dnech se jim podaří vše uhasit, a evakuovaní se budou moci vrátit, konkrétní ohledně data návratu ale být nechtějí.

"Přeskupíme síly a do nového dne vlastně vymyslíme strategii," řekl vpodvečer novinářům mluvčí hasičů Martin Kavka. Do národního parku už ze všech krajů dorazily osobní termokamery pro hasiče a speciální vaky, které mají hasiči na zádech a vejde se do nich 20 litrů vody. Vydávají se s nimi pěšky ke skrytým ohniskům. Spolu s lany může celková zátěž hasičů představovat až 26 kilogramů.

Hasiči se musí často střídat kvůli panujícím vedrům. "Než se hasič v nepřístupném terénu na místo dostane, tak už je docela vyčerpán a musí ve svažitém terénu provádět náročnou činnost," řekl Kavka Proto na místě zasahuje zhruba 1000 hasičů. Záchranáři dnes ošetřili tři, jeden zkolaboval a převezli jej do nemocnice. "Apelujeme na to, aby každý hasič sám na sobě pozoroval únavu a nebál se si říct o vystřídání," dodal mluvčí. V součtu se při zásahu zranilo 59 hasičů. Teploty mají i v dalších dnech podle předpovědi překročit tropických 30 stupňů.

V parku začalo hořet 24. července a postupně oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů. Při požáru, který dostali hasiči pod kontrolu v pondělí, zasahuje poslední dny až tisícovka hasičů a stovky kusů hasičské techniky. Dnes hasičům pomáhalo pět vrtulníků a dvě švédská letadla, odpoledne vzlétla i letadla Antonov. Mluvčí uvedl, že vzhledem ke zmenšování plochy požáru by se síly a prostředky v Českém Švýcarsku mohly koncem týdne snížit.

Dnes se hasiči zaměřili na Bouřňák, na jehož vrchol natáhli hadicové vedení, dále oblasti Větrovce, Trianglu, Křídelní stěny, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku. Nejkritičtější místa zůstávají v okolí Pravčické brány. Na ní je i pozorovatelna, ze které hasiči sledují možná skrytá ohniska.

Obměnu velícího štábu si vyžádal výskyt covidu-19. Mezi jednotky se nákaza nedostala. Hasiči mají možnost otestovat se PCR testy v Hřensku v záchranářském kamionu Golem a nemusí jezdit do vzdálenějších měst.

Vlček dnes ČTK sdělil, že celkové náklady na zásah nelze nyní určit, budou ale ve stovkách milionů. Provozní náklady za dobrovolné a profesionální hasiče se podle něj pohybují minimálně mezi 15 až 20 miliony korun denně, přičemž v částce není zahrnuta logistika a další věci. Vrtulníky, letouny ani bambi vaky, které s likvidací požáru pomáhají, hasiči nevlastní. Využívají leteckou techniku armády, policie nebo nasmlouvaných soukromých firem, sdělila ČTK mluvčí generálního ředitelství hasičů Pavla Jakoubková.

Ústecký kraj oznámil, že finančně podpoří dobrovolné hasiče s ohledem na zásah při požáru. Okamžitě pošle 200.000 Kč na zajištění stravy, pitného režimu a dalších potřeb. Následně chce poskytnout miliony korun na dovybavení technikou poničenou při zásahu.

Už týden hasí požár s českými hasiči mimo jiné jejich slovenští kolegové s vrtulníkem. Od minulé středy provedli podle informací na jejich facebooku 518 shozů, což je přes 1,5 milionu litrů vody. Vedle nich pomáhá hasit také slovenský armádní vrtulník Blackhawk. Už dříve Slováci avizovali, že leteckou pomoc ukončí v pátek. S ohledem na plánovanou redukci sil při hašení ale podle Kavky nebudou na místě chybět.

V předchozích dnech vypomáhaly i vrtulníky z Německa, počátkem týdne ale odletěly, aby zasahovaly u ohnisek na německé straně. Zůstávají tam i dnes, Kavka ale nevyloučil, že operativně německé stroje zalétnou na českou stranu a uhasí nějaké skryté ohnisko. "Obdobně to mohou udělat naše vrtulníky," uvedl Kavka.