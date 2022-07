Hasiči plánují přejít v Českém Švýcarsku do útoku, pomohou i švédská letadla

Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Několik dní se plocha nezvětšila, zůstává zhruba na 1000 hektarech. Dnes v poledne to novinářům řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Slovenská helikoptéra se už zapojila do hašení. Vodu nabírá z Labe a zasahuje nad Hřenskem, zjistila na místě ČTK.

Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Několik dní se plocha nezvětšila, zůstává zhruba na 1000 hektarech. Dnes v poledne to novinářům řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Slovenská helikoptéra se už zapojila do hašení. Vodu nabírá z Labe a zasahuje nad Hřenskem, zjistila na místě ČTK. gwls.jrc.ec.europa.eu/ČTK

Hřensko (Děčínsko)/Praha - Požár v národním parku České Švýcarsko se hasičům daří držet na ploše zhruba pět krát dva kilometry. O víkendu budou chtít přejít z obrany do útoku, řekl dnes ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. V boji s ohněm v členitém terénu ve čtvrtek výrazně pomohla dvojice letadel Canadair, která se však musela vrátit do Itálie. Jako náhradu se hasičům podařilo získat pár hasicích letadel ze Švédska. Do boje s plameny se zapojily dnes odpoledne. S ohledem na bezpečnost a zdraví lidí vyhlásilo město Děčín zákaz vstupu do části Českého Švýcarska. Magistrát tak vyhověl žádosti správců národního parku.

Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Podle satelitních snímků bylo požárem zasaženo území o rozloze 1060 hektarů, řekl dnes generální ředitel hasičů Vlček. Hasiči podle něj budou chtít v Českém Švýcarsku o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah zasažené plochy. Jsou proto připraveni stáhnout další hasiče z celého Česka. Mohlo by jít o desítky až nižší stovky hasičů, řekl Vlček ČTK po dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem.

Hlavu státu Vlček na zámku v Lánech informoval o současné situaci v Českém Švýcarsku, prezident se podle něj zajímal o postup hasebních prací i o nasazení sil a prostředků. Řekl, že Zeman vyjádřil poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům, ale i dalším složkám včetně policistů, armády, zdravotníků nebo lesní správě. Zmínil i pomoc ze zahraničí.

S hašením požáru hasičům výrazně pomáhá česká i zahraniční letecká technika. Ve čtvrtek se do boje s plameny zapojila dvojice italských letadel Canadair. Ty se ale dnes musely vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. Nyní jsou nasazeny proti požárům ve východní části Itálie.

Jako náhradu za ně se hasičům podařilo získat ze Švédska dva stroje Air Tractor AT802F. Do Česka přiletěly dnes po poledni a po nezbytných procedurách a průzkumu byly odpoledne nasazeny k hašení. Každé ze švédských hasičských letadel je schopné pojmout 3000 litrů, asi polovinu toho, co letouny z Itálie. Stejně jako italské canadairy nabírají vodu pro hašení v jezeře Milada.

Se zvládáním požáru v obtížně přístupném terénu Českého Švýcarska pomáhají vrtulníky s vaky na vodu. Tu nabírají z řeky Labe u Hřenska. Povodí Vltavy proto ve čtvrtek zvýšilo odtok vody z Vltavské kaskády, což se dnes projevilo v Labi na severu na Čech. Vodohospodáři jsou připraveni držet zvýšenou hladinu řeky tak dlouho, jak to bude třeba, uvedl dnes mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

S plameny v národním parku hasiči bojují i ze země. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně. Hasiči chtějí mít lokalitu lépe pod kontrolou, protože tam stále hrozí vznik nových ohnisek, řekl České televizi mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Pravčickou bránu, jednu z hlavních turistických atrakcí Českého Švýcarska, loni navštívilo 170.000 turistů. Poplatky za vstup k bráně vybírá soukromá firma Paal, jíž patří výletní zámeček a restaurace Sokolí hnízdo. Národní park, kterému skalní útvar patří, nemá ze vstupného ani korunu, upozornil dnes server Seznam Zprávy. Děčínský senátor Zbyněk Linhart (za STAN), který je v horní komoře parlamentu předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí chce, aby stát systém přehodnotil.

Město Děčín dnes rozhodlo o zákazu vstupu do lesa na vybraném území Národního parku České Švýcarsko. Zákaz začne platit o půlnoci a zahrnuje lesy v okolí obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimka platí pro některé lidi, například pro zaměstnance parku. Turisté budou nadále moci na vybrané turistické trasy a cyklotrasy.

Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. Magistrát tak vyhověl žádosti správců národního parku.