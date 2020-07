Hasiči pět hodin likvidovali požár v galvanovně Brisku

Tábor - Zhruba pět hodin likvidovali hasiči v noci na dnešek požár v galvanovně táborské firmy Brisk. Oheň se rozšířil na plochu 100x20 metrů a v kombinaci s chemickými látkami způsobil v areálu několik výbuchů, které rozbily skleněné výplně galvanovny. Nikdo nebyl zraněn, řekl ČTK za jihočeské hasiče Vratislav Malý. Škoda bude ve vyšších jednotkách milionů korun. Firma bude dočasně spolupracovat se spřátelenými galvanovnami. ČTK to dnes řekl majitel Brisku Mojmír Čapka.

"V zasaženém objektu bylo asi šest tun kyselin a šest tun louhu," uvedl Malý. Hasiči proto vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, který platí v situaci, kdy událost ohrožuje 100 až 1000 lidí. Je to druhý nejvyšší ze čtyř stupňů.

Na místě zasahovalo 15 cisteren, chemický kontejner a chemická laboratoř, která odebírá vzorky a měří koncentraci škodlivin v ovzduší. Policie proto musela informovat o události obyvatele v okolí Brisku.

Čapka řekl, že budovu musí prohlédnout statik. "Uvnitř budovy detonace nevznikly, neměla by být narušená. Pak je to otázka likvidace starého zařízení a nákup nové technologie. Naštěstí firma běží kompletně dál. Rozhodující je, že to nepostihlo další části výroby, zejména snímačů ani zapalovacích svíček. Koncentrovalo se to pouze do galvanovny, pokovávání pouzder, kovových částí svíčky," řekl Čapka.

Firma už jedná o spolupráci s jinými galvanovnami. Kolem 11:00 dnes začne opět vyrábět snímače, jež ovlivňují vstřikování paliva do motoru. Jejich produkce Brisku roste, loni jich vyrobil přes šest milionů.

Hasiči požár začali likvidovat před půlnocí a skončili po 4:00. Přesná výše škody zatím není známá. "Vyšetřovatelé chtějí během dneška začít zjišťovat příčiny, což ale zřejmě bude trvat několik dní, možná i týden," uvedl Malý.

Firma Brisk je jediným výrobcem zapalovacích svíček v ČR. Pokračuje v tradici výroby zapalovacích svíček v Táboře, která začala roku 1935. Loni měla tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 709,7 milionu a provozní zisk 43,2 milionu, jak vyplývá z výroční zprávy.

Brisk vyrábí 700 typů zapalovacích svíček pro auta, motocykly, traktory i sekačky. Asi 95 procent produkce míří na export, nejvíc pro koncern Volkswagen.