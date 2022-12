Hasiči odhadli škodu po požáru pečovatelského domu v Libštátu na 10 mil. Kč

Libštát (Semilsko) - Škodu po požáru domu s pečovatelskou službou v Libštátu na Semilsku, při kterém zemřel jeden ze seniorů, hasiči předběžně odhadli na deset milionů korun. Číslo ale nemusí být konečné, dnes dopoledne se na místo vrátí vyšetřovatelé. Zjišťovat budou nejen příčiny požáru, ale posoudí také stav domu a to, zda by se alespoň částečně nemohli lidé do domu vrátit, řekl ČTK mluvčí hasičů Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Oheň byl nahlášen v pátek zhruba ve 21:30. "Na místě byla bohužel jedna zemřelá osoba," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Záchranáři museli evakuovat 46 lidí, zdravotníci na místě také vyšetřovali evakuované a zajišťovali pro ně léky.

Zhruba ve 22:45 byl požár lokalizován, likvidaci vyhlásili hasiči krátce před půlnocí. Evakuovaní senioři našli dočasnou střechu nad hlavou ve škole, kam Červený kříž přivezl lehátka a zajistil jim zázemí. "Zůstává tam 31 lidí, ostatní si zajistili ubytování sami, většinou se o ně postaraly rodiny," řekl Sucharda.

Dnes dopoledne budou na místě pracovníci z technického ústavu požární ochrany zjišťovat stav budovy a musí posoudit, zda je alespoň část budovy obyvatelná. "Senioři se tam ale zřejmě nebudou moci vrátit, je tam problém s elektroinstalací a bez té tam nejde zatopit, takže je pravděpodobné, že se pro klienty bude muset hledat náhradní ubytování. Budou si tam moci dojít pro věci, ale jestli se tam budou moci vrátit, se bude řešit během dne," dodal Sucharda.