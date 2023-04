Hasiči od čtvrtka likvidují požár vraků v Kladně, snižují stupeň poplachu

Kladno - Hasiči dnes pokračují v likvidaci požáru autovraků v kladenské části Dubí, který vypukl ve čtvrtek před polednem. Od večera mají plameny pod kontrolou, nyní dohašují ohniska a rozebírají ohořelé vraky. Poplachový stupeň chtějí brzy snížit na první, původně vyhlásili čtvrtý, tedy nejvyšší. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují, zatím vyloučili úmyslné zapálení. Škoda je podle předběžného odhadu deset milionů korun, řekla ČTK po 14:30 mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Hasiči podle ní stále dohašují ohniska a rozebírají vraky. "Potřebujeme je dostat do kontejneru se smáčedlem, abychom měli jistotu, že už to nechytne," uvedla mluvčí. Lze předpokládat, že hasiči zůstanou na místě do sobotního rána , aby dohlédli na požářiště.

Požár v ulici U Borovin v areálu společnosti Kovošrot Group byl hlášen ve čtvrtek před 12:00. Oheň zachvátil velkou hromadu autovraků naskládaných na ploše asi 80krát 20 metrů do výšky deseti metrů. S plameny bojovalo přes 120 hasičů, dva dobrovolní se při zásahu zranili. Jeden si pohmoždil koleno, druhý kolaboval z přehřátí organismu. Záchranáři oba převezli na vyšetření do kladenské nemocnice. První hasič skončil v domácím léčení, druhý se po ošetření vrátil na místo zásahu.

Kouř byl ve čtvrtek vidět nejméně v okolí deseti kilometrů od Kladna. Požár není v obytné zástavbě. Podle Kerekové nebyla pro obyvatele Kladna vyhlášená žádná zvláštní opatření. Na místo přijela chemická laboratoř, která měřila množství škodlivin v ovzduší, a to nejen u požáru, ale i v okruhu několika kilometrů. Zákaz větrání vydán nebyl, limity nebezpečných látek nebyly překročeny.

Chemici nikde nenaměřili zdraví škodlivé hodnoty, podle hasičů k tomu přispělo i příznivé počasí, protože foukal jen slabý vítr a dým z požářiště stoupal vzhůru. Místním bylo doporučeno omezit větrání, a to i přesto, že žádné nebezpečí nehrozilo.