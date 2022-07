Hasiči nedokážou odhadnout, zda se požár v Českém Švýcarsku dál nešíří

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči zatím nedokážou odhadnout, zda se požár v Národním parku České Švýcarsko dál nešíří. Ohnisek je velké množství. Někam se hasiči nedostanou. Novinářům v Hřensku na Děčínsku to dnes dopoledne řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V Mezné je podle něj zasaženo zhruba šest budov, hasiči tam požár dohašují. Požár likviduje na 300 hasičů, ČR požádala o pomoc sousední země. Turisté i obyvatelé z Českého Švýcarska jsou v bezpečí, rozsah škod není znám.

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na dnešek všechny objekty po pravém břehu říčky Kamenice, která se vlévá do Labe. "Evakuovali jsme 80 lidí, náhradní ubytování dostali v Děčíně," uvedl Marvan. Z nedaleké obce Mezná evakuovali hasiči čtyři lidi. V Mezné je zasaženo zhruba šest budov. "Hasiči to tam mají pod kontrolou, provádějí dohašování," řekl mluvčí.

Požár v národním parku nyní likviduje 300 hasičů, další čtyři týmy se zhruba 60 lidmi tam vyráží. Česko kvůli požáru požádalo Slovensko o půjčení hasicích vrtulníků, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, a poptává v dalších státech velkokapacitní letadla na hašení. Pomoc v podobě vrtulníku nabídlo Polsko, řekl ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Tomáš Pořízek. Na pomoc dnes kolegům vyrazili hasiči z několika krajů, například z Libereckého kraje poslali zásahovou techniku se skupinou 18 lidí.

Do Hřenska jedou premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, řekli ČTK mluvčí vlády Vojtěch Smolka a mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe. "Není možné přesně říci, jestli se požár nešíří, protože terén je tak složitý a těch ohnisek je tolik, že my se do některých míst nedostaneme, protože je to tam nebezpečné," uvedl. Některá místa jsou už vyhořelá. Vyloučit nelze podle Marvana další evakuace, pokud by se požár šířil stejnou rychlostí jako v noci.

Hřensko, obvykle přes léto plné turistů, je dnes zcela prázdné. V obci směrem od Labe ke vstupu do soutěsek se pohybují pouze hasiči a policisté. Ve směru na Hřensko je policejní zátaras už za děčínskou částí Loubí. Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. V Hřensku přímo je zápach velmi silný.

Hasiči evakuovali v noci kvůli požáru asi 50 lidí v Hřensku

Hasiči v noci na dnešek evakuovali v Hřensku kvůli rozsáhlému požáru v Národním parku České Švýcarsko asi 50 lidí z pravého břehu Kamenice. Z Ferdinandova evakuovali německý dětský tábor, jeho účastníky převezli autobusem na hranice, kde si je přebrali kolegové z Německa. Kvůli dál sílícímu požáru se museli hasiči stáhnout z obce Mezná, kde hoří několik domů. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Kouř a dým z rozsáhlého požáru se šíří v pásu téměř přes celou republiku.

"V noci bylo evakuováno v Hřensku asi 50 lidí z pravého břehu Kamenice až směrem ke státní hranici. Většinou to byli majitelé objektů," řekl mluvčí. Podle něj někteří obyvatelé odjeli sami vlastními auty, ostatní převezli hasiči do Děčína, kde nalezli dočasné ubytování. Z tábora evakuovali hasiči do 50 lidí, byl to jeden autobus, dodal.

Přes noc se požár rozšířil do obce Mezná, kterou hasiči evakuovali už v pondělí. V noci oheň podle Rudolfa zasáhl v Mezné několik domů, z obce se museli stáhnout i hasiči. "Nešlo to. Prostě to nešlo. Všichni jsme se v noci z Mezné museli stáhnout," uvedli na facebooku hasiči z Varnsdorfu, kteří v obci zasahovali.

K požáru se podle mluvčího sjíždějí jednotky hasičů z jiných krajů. "V 7:00 bude proveden průzkum požářiště a přerozdělení jednotek včetně posil z okolních krajů a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky," uvedli hasiči Ústeckého kraje po 06:30 na twitteru.

Hasiči v Česku evidují od rána velký počet volání s nahlášením zápachu kouře nebo dýmu. Zaznamenali je třeba v Praze nebo také v Pardubickém kraji. Občany žádají, aby v tomto specifickém případě zvážili, zda na tísňové linky volat, pokud nevidí třeba plameny. Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze totiž cítit kouř na desítky kilometrů daleko. Lidem doporučují omezit větrání. Velký počet volání eviduje třeba operační středisko v Pardubicích, kde lidé hlásí šedý kouř. Kraj je přitom od místa požáru vzdálený zhruba 130 kilometrů. "V našem kraji nehoří. Kouř se šíří v pásu téměř přes celou republiku a je s zřejmě z Hřenska. Doporučujeme zavřít okna a dveře," uvedli na twitteru.

Podle meteorologů se kouř dostává až do středních a východních Čech a severní části Vysočiny. Může za to změna větru za frontou na severozápadní proudění. "Kouř je velmi dobře vidět i na staniční síti ceilometrů. Tyto přístroje laserovými paprsky snímají kolmo vzhůru sloupec atmosféry a detekují tak například oblaka, srážky, mlhu - a také kouř a prachové částice ve větší koncentraci," uvedl Český hydrometeorologický ústav ráno na facebooku.

Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v neděli ráno a v pondělí večer se přiblížil k Hřensku. Již v pondělí evakuovali hasiči z horní části Hřenska deset turistů ze čtyř domů. Hasební práce pokračovaly i přes noc. Letecká služba hasičů byla přes noc pozastavena.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl v pondělí večer České televizi, že jedná o pomoci se Slovenskem. Slováci by podle Rakušana mohli na místo poslat svou požární vojenskou techniku. Ministr zároveň uvedl, že dnes pravděpodobně vyrazí na zasedání krizového štábu, kde se mezinárodní pomoc bude probírat.

Požár by mohli hasiči podle velitele zásahu dnes dostat pod kontrolu

V Národním parku České Švýcarsko v současné době hoří na zhruba 30 hektarech. Pokud se nezhorší počasí, zejména nezesílí vítr, mohli by hasiči plameny během dneška dostat pod kontrolu, uvedl v České televizi velitel zásahu a náměstek pro Integrovaný záchranný systém hasičů Ústeckého kraje Martin Laníček. Celkovou likvidaci požáru ale odhaduje na několik dnů, pokud nepomůže počasí.

"Dnes rozhodně, zítra uvidíme, to se hrozně těžce odhaduje. Závisí to minimálně na počasí, jestli přijdou nějaké srážky, jak k nám bude proudit vítr a v jaké intenzitě," řekl ráno k hašení požáru Laníček. Doplnil, že hasiče nyní čeká letecký průzkum, aby měli přehled o tom, jak situace vypadá, a mohli určit strategii pro dnešek.

Hořet v Českém Švýcarsku začalo v neděli, podle Laníčka na místě v současné době zasahuje kolem 30 hasičských jednotek, tedy na 150 hasičů. Hasičům z Ústeckého kraje pomáhají posily z Libereckého a Středočeského kraje, na místě je i jedna jednotka německých hasičů. K dispozici mají tři hasičské vrtulníky a dvě letadla na hašení.

Laníček uvedl, že dnes v noci byla nejhorší situace kolem 3:00, kdy se zvedl silný vítr a nejohroženější byly části obcí Hřensko a Mezná, odkud se museli hasiči stáhnout, protože byli ohroženi na životě. "Obyvatele jsme evakuovali už včera a dnes ráno jsme se do Mezné vrátili a zjistili jsme, že tam bohužel několik objektů hoří, tak je teď hasíme," popsal po 7:00 dění v oblasti velitel zásahu.

Při požáru nebyl mezi hasiči podle Laníčka nikdo vážně zraněn, evidují například jen drobné odřeniny.

Do Hřenska mohou kvůli požáru jen záchranáři

Do Hřenska se kvůli rozsáhlému požáru v Českém Švýcarsku dnes dostanou už pouze záchranné složky. Na místo přijíždí další hasiči z celé republiky. Vodu znovu nabírá vrtulník. Děčín připravil ubytování pro evakuované v základní škole. Svoláno je zasedání krizového štábu. Zasaženo bylo několik objektů v části Mezná. V národním parku hoří od nedělního rána. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že situace se ráno zklidnila a vítr se utišil, což pomáhá při zásahu.

Z Děčína na Hřensko za čtvrtí Loubí vytvořili policisté zátarasu. Otáčí se řidiči, kteří míří do Německa, turisté i autobusy veřejné dopravy. Vjezd je povolen pouze složkám integrovaného záchranného systému a pracovníkům národního parku. Přijíždí další vozy hasičů a také policisté. Mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník ČTK řekl, že v souvislosti s požárem zatím nikoho neošetřovali. Připraveni jsou případně vyjet ze stanice v Kamenici či Rumburku.

Hřensko přes noc museli opustit obyvatelé i turisté z hotelů. "Obec je zhruba z 90 procent prázdná," uvedl Marvan. Děčín aktivoval pomoc už v pondělí, připraveno je 44 míst pro ubytování v základní škole ve čtvrti Bynov. "Na místě jsou tři ze čtyř našich hasičských jednotek. Pomoc nabídli podnikatelé, několik lidí jsme už ubytovali v pečovatelském domě," řekl ČTK primátor Jiří Anděl (ANO).

Turisté i obyvatelé z Českého Švýcarska jsou v bezpečí

Turisté i obyvatelé Českého Švýcarska, které od neděle sužuje rozsáhlý požár lesa, jsou v bezpečí. Rozsah škod zatím nelze odhadnout, ani to, zda se oheň dostal k Pravčické bráně, jednomu ze symbolů nejmladšího národního parku v České republice. Zasaženo bylo několik obydlí v obci Mezná, jejich majitelům bude nutné pomoci. ČTK to dnes řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

"Aktuálně se řeší škody, které vznikly lidem. Evakuováni byli návštěvníci, tábor u Dolského mlýna i obyvatelé. Všichni lidé by tak měli být v pořádku," uvedl Salov. V noci na dnešek hasiči v Hřensku evakuovali budovy na pravém břehu Kamenice až k hranici s Německem. Náhradní ubytování poskytl Děčín. Na státní hranici převezli hasiči děti z tábora Ferdinand, šlo o sto lidí.

V obci Mezná oheň zasáhl několik budov. "Těmto lidem bude nutné pomoci," uvedl Salov. Pracovníci národního parku aktuálně poskytují zázemí hasičům. "Zajišťujeme jim vše potřebné," uvedl Salov.

Návštěvníci se nedostanou do oblasti Hřenska a soutěsek na Kamenici. "Doporučujeme alternativně se vypravit nejdále do Jetřichovic a na jih do oblasti Krásnolipska a Českokamenicka," řekl Salov. Podle něj je požár mimořádný tím, že se přiblížil k lidským obydlím. Oheň se už v pondělí rozšířil také do Saského Švýcarska. Hoří tam nad údolím Labe u vyhlídky u obce Schmilka i v dalších částech. Vývoj je zatím podle hasičů těžké odhadnout.