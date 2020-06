V části Olomouckého kraje je extrémní nebezpečí povodní

Praha - Meteorologové vydali výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí pro Šumpersko a Uničovsko. Za tři hodiny tam napršelo i 70 milimetrů srážek. Bouřky jsou i na dalších místech na východě země, platí tam povodňová pohotovost a výstraha před silnými bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí. ČTK o tom večer informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"V okresech Šumperk a Prostějov spadlo během posledních tří hodin ojediněle kolem 70 mm srážek. V důsledku toho na Mertě v profilu Sobotín a na Dlouhé Loučce byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity," uvedli meteorologové. Voda může zaplavit níže položené oblasti a způsobit škody na majetku a v krajině. Aktuální výstraha pro okresy Šumperk a Uničov platí od 23:00 do jedné hodiny po půlnoci. V dalších částech Olomouckého kraji platí povodňová pohotovost s vysokým stupněm nebezpečí, stejně jako v menší části Pardubického kraje a také na Rýmařovsku. Také tam může voda zaplavit například silnice. Lidé by měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí třeba pády stromů. Jihomoravský kraj

Bouřky, které v podvečer a večer přecházely přes jižní Moravu zatopily sklepy i silnice. Jihomoravští hasiči od 18:00 do 21:30 vyjížděli k celkem 20 událostem spojeným právě se silným deštěm a větrem. ČTK to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

"Naprostá většina potíží byla hlášena z okresů Brno-venkov a Blansko. Nejčastěji se jednalo o čerpání vody ze zatopeného sklepa nebo odčerpání laguny vzniklé na silnici, hasiči také čistili kanalizace a silnice od bláta a naplaveného dřeva," uvedl Dvořák.

Bouřky se nad územím kraje pohybovaly už v noci na neděli a v neděli odpoledne, ty však větší škody nenapáchaly, hasiči vyjížděli pouze k několika spadlým stromům.

Silnější bouřky spojené s prudkým lijákem a silným větrem přišly až po 18:00 a postihly zejména severní část kraje.

Na jihu Moravy mají v noci bouřky i srážky ustávat, teplota klesne k 11 stupňům Celsia. Déšť a přeháňky mají v kraji vydržet i v pondělí, odpoledne mají teploty vystoupit až k 19 stupňům.

Olomoucký kraj

Hladina toku Merta v Sobotíně na Šumpersku, Oslavy v Dlouhé Loučce na Olomoucku a Desné v Koutech nad Desnou vystoupaly dnes večer kvůli silným bouřkám na třetí povodňový stupeň. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli kvůli silným bouřkám už ke 100 událostem.

Hasiči zasahovali na Uničovsku a Šumpersku. "Jednotky máme nyní na desítkách míst, převázně čerpáme vodu ze zatopených sklepů. Nejhorší situace je v Oskavě, Uničově, Šumvaldu a Dlouhé Loučce," uvedli hasiči po 21:30 na twitteru.

Hladina Merty v Sobotíně byla před 21:00 nejdříve na druhém povodňovém stupni, poté dosáhla třetího stupně. Před 22:00 byla hladina ve výšce 177 centimetrů, třetí povodňový stupeň se vyhlašuje při překročení 170 centimetrů. Běžně je v toku kolem 75 centimetrů vody.

V Dlouhé Loučce hladina Oslavy vystoupala po 22:00 k 215 centimetrům, běžně je ve výšce kolem 80 centimetrů. Na druhý povodňový stupeň se dostala Desná v Koutech nad Desnou, první povodňový stupeň překročila Bělá v Jesníku.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině měli kvůli bouřkám od dnešních 18:00 přes 40 výjezdů. Nejvíc práce s odčerpáváním vody a odklízením vyvrácených stromů ze silnic měli do 20:30 na Třebíčsku a Žďársku. Vyplývá to z jejich webu. Místy stoupají hladiny řek. První povodňový stupeň, tedy bdělost, platí na Želetavce v Jemnici na Třebíčsku a na říčce Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Výjezdy začaly hasičům v kraji přibývat hlavně po 19:00. Stromy z vozovek už odklízeli například ve Starči, Budkově, Čáslavicích na Třebíčsku nebo v Třebíči - Borovině. Čerpání vody je kromě některých míst Třebíčska zaměstnávalo třeba v Křižanově, Bobrové u Nového Města na Moravě nebo ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami platí na Vysočině do pondělích 02:00 pro okolí Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě na Žďársku. Dalším částem Vysočiny hrozí silné bouřky.