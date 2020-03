Hasiči na Rozvadově postavili stanoviště pro kontroly řidičů

Praha - Kontejner pro nouzové přežití začali dnes po 18:00 na dálničním hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku stavět hasiči ze záchranného útvaru. Stanoviště poslouží jako zázemí pro policisty, celníky a hasiče, kteří budou jako součást preventivních opatření proti šíření nového koronaviru provádět namátkové kontroly a měření teploty u cestujících přijíždějících do České republiky z Německa. Podobné kontroly budou fungovat od pondělních 7:00 na deseti vybraných přechodech v ČR, řekl dnes ČTK v Rozvadově mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR Rudolf Kramář.

Na třech z deseti vybraných míst budou podle něj společně policisté, celníci i hasiči. V Rozvadově budou hasiči ze záchranného útvaru, jinde v zemi z krajských sborů HZS. "Hasiči nemají oprávnění stavět vozidla, zatímco police a celníci nemají oprávnění plnit mimořádný úkol ze zákona, takže se vhodně doplňujeme," řekl ke spolupráci celníků, hasičů a policie.

Policisté a celníci budou zastavovat a navádět auta ke kontrolnímu stanovišti a rozdávat informační letáky ke koronaviru, hasiči budou měřit teplotu. "Teploměry od ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici, policie je bude distribuovat v průběhu noci, nejpozději zítřejšího (pondělního) rána, aby se mohlo v 7:00 začít," řekl Kramář. Hasiči nepotřebovali k plnění úkolu žádné speciální školení, protože mají kurz neodkladné předlékařské péče a díky tomu vědí, jak správně měřit teplotu.

Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu, oznámí to veliteli stanoviště, jenž bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup. "Hasiči budou v rámci výkonu služby používat respirátory, ochranný štít a latexové rukavice, aby došlo k zamezení přenosu případné infekce koronaviru," popsal opatření Kramář. Hasiči mají připravené i ochranné obleky Mikrogard, použijí je ale jen v případě, že by museli nějak manipulovat s lidmi, u nichž by zjistili podezření na možnou přítomnost koronaviru.

Zázemí pro kontroly nebylo nutné budovat na všech deseti vybraných přechodech. Kde to je možné, využije se současná infrastruktura. Policie bude ve spolupráci s celní správou a hasiči předávat cestujícím na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí letáky s informacemi v češtině, angličtině a němčině. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) tiskla resortní tiskárna letáky celý víkend. Policie si už ráno odvezla 150.000 kusů, 125.000 letáků dostanou České dráhy, uvedl na twitteru.