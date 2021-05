Hasiči na Plzeňsku zpevňovali hráz rybníka, Praha uzavře náplavky

Kvůli vytrvalým dešťům hasiči od čtvrtka v Plzeňském kraji čerpali vodu ze sklepů školek či rodinných domů, likvidovali také spadané stromy. Dosavadní zásahy jsou zatím spíš lokální a většinou je řeší místní dobrovolné jednotky hasičů, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. V Radnicích na Rokycansku se skončilo auto v potoce, když se řidička pokoušela přejet brod. Nic se jí nestalo. Hladiny některých řek jsou stále na povodňových stupních.

Hladina řeky Úslavy v Prádle na jižním Plzeňsku stoupla na třetí povodňový stupeň, dopoledne dosáhla výšky 180 centimetrů, na druhém povodňovém stupni je Úslava ještě v Plzni-Koterově a Klabava v Nové Huti na Rokycansku. První stupně povodňové aktivity platí na osmi místech na Úslavě, Úhlavě, Klabavě, Berounce a Holoubkovském potoce, vyplývá z webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek a dnes dopoledne hasiči v kraji porůznu čerpali vodu, například ze sklepa školky v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku a z výtahové šachty mateřské školy v Klatovech - Lubech.

"Jednou jsme také odčerpávali studnu, která přetékala ve sklepě rodinného domu, také se jednalo o pročištění neprůchozích kanálů nebo potoku, jednou jsme vytahovali z pole, které se zaplavovalo, osobní automobil. V noci v Blovicích hasiči zpevňovali hráz místního rybníka a vytvářeli drenážní kanály kvůli tomu, aby voda mohla lépe odtékat," popsal Poncar.

Dnes hasiči zasahovali v Radnicích na Rokycansku u osobního vozu v potoce. Podle policejní mluvčí Hany Kroftové třiasedmdesátiletá řidička zkusila přejet brod, silný proud ale vozidlo strhl a odnesl ho asi o 50 metrů dál. Promočenou a prochladlou ženu si převzala rodina, doplnil Poncar.

Kvůli několikadennímu dešti stoupla hladina řek v Plzni a mnohde zalila louky, pěší cesty i cyklostezky. Město proto žádá lidi, aby nevstupovali do těchto lokalit. "Úslava se rozlila v Koterově, Božkově, Lobzích a v okolí kostela sv. Jiří na Doubravce, problematickým místem je i Hradiště a okolí, zaplavená je i cyklostezka do Starého Plzence. Řeka Radbuza zaplavila náplavku, nutné je dát si pozor i v Doudlevcích ve směru k jezu,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí magistrátu Dagmar Svobodová Kaiferová. Kvůli velké vodě je zavřená lávka v Koterově, která slouží jako nájezd na novou stezku do Starého Plzence, a lávka pod Kolešovkou mezi Koterovem a Božkovem. Neprůjezdný je rovněž podjezd na stezce pro pěší a cyklisty pod mostem přes Úslavu v Lobzích.

"Úklid nyní zatopené náplavky proběhne v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje jednou měsíčně očištění celé náplavky a jejích prvků vodou. Před několika dny byly revitalizovány trávníky při řece, a tak naše zahradníky mrzí, že jim tuto práci voda odnese," dodala mluvčí Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.

