Hasiči na Hradecku zlikvidovali ve dvou chovech 5000 kachen

Hradec Králové (Hradecko)/Záhornice (Nymbursko) - Hasiči v Lukové a v Kosičkách na Královéhradecku dnes dopoledne zlikvidovali dva chovy kachen nakažené ptačí chřipkou. Utratili přibližně 5000 ptáků. Na likvidaci se vystřídalo asi 50 profesionálních a dobrovolných hasičů. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Laboratorní rozbory vir ptačí chřipky v chovech potvrdily minulý týden. Chovy kachen patří firmě Perena. Likvidace chovu kachen začala i v obci Záhornice na Nymbursku. Na likvidací ohnisek ptačí chřipky bude možná třeba pomoc armády, řekl dnes ministr Hamáček po jednání krizového štábu.

Dopoledne začala také likvidace nakaženého chovu kachen v obci Záhornice na Nymbursku společnosti Perena. Hasiči tam utratí asi 7600 kachen. U společnosti Perena, která má sídlo v Chlumci nad Cidlinou, se ptačí chřipka zatím objevila na devíti farmách.

Ptáky hasiči v Lukové i v Kosičkách vynášeli z hal a usmrcovali v kontejnerech s oxidem uhličitým. Utracená drůbež skončí v asanačních podnicích. Zaplynování celých objektů a usmrcení ptáků naráz nebylo možné, protože konstrukce hal neumožnila jejich dokonalé utěsnění.

Ve čtvrtek by měli hasiči začít v Kosičkách likvidovat nakažený chov 175.000 slepic společnosti Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách. "Dnes si tam již začneme připravovat zázemí," uvedla mluvčí. Likvidace chovu slepic my mohla trvat do konce týdne. Hasiči počítají s tím, že na likvidaci slepic bude nasazen i Záchranný útvar HZS ČR se sídlem v Hlučíně.

Už v minulém týdnu a v úterý bylo vybito přes 62.000 ptáků firmy Perena v jiných šesti zasažených chovech v regionu na pomezí Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Perena v nich chovala takzvané rodičovské kachny, které nesou vejce, z nichž se líhnou kachňata.

Veterináři se při zjišťování příčin nákazy zaměřují na společnost Perena. "Je zřejmé, že pravidla biologické bezpečnosti na těchto farmách nebyla nastavena správně, nebo se nedodržovala," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Veterinární inspektoři také prověřuji, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen v Kosičkách do chovu nosnic, když oba provozy jsou od sebe vzdálené asi 600 metrů.

Na Nymbursku začala likvidace dalšího chovu kachen

V obci Záhornice na Nymbursku začala před 9:00 likvidace chovu kachen společnosti Perena zasaženého ptačí chřipkou. Hasiči dnes utratí asi 7600 kachen a zlikvidují jejich vejce, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. V úterý hasiči likvidovali chov o velikosti přibližně 7300 kachen, a to v obci Slibovice přibližně 12 kilometrů od Záhornic.

Na likvidaci chovu se podílí šest desítek hasičů, dále pracovníci krajské veterinární správy a zaměstnanci chovu. Zvířata nosí do speciálního kontejneru. Kontejner je naplněn plynem, který zvířata usmrtí. Hasiči likvidují kachny ze tří hal, pro každou halu použijí dva kontejnery.

Chov zasažený ptačí chřipkou likvidovali hasiči také ve čtvrtek 25. března, šlo o asi 2900 kachen v chovu nedaleko Městce Králové taktéž na Nymbursku. Další zasažené chovy likvidují nyní hasiči v Královéhradeckém kraji, celkem zde utratí asi 5000 kachen.

Na likvidací ohnisek ptačí chřipky bude možná třeba pomoc armády

Ptačí chřipka byla v Česku letos zjištěna už v 25 centrech, s likvidací drůbeže napadených chovů pomáhají stovky hasičů. Ministerstvo zemědělství proto podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zvažuje žádost o pomoc armády. O situaci dnes jednal krizový štáb zřízený pro řešení epidemie koronaviru, do kterého jsou zapojeni jak hasiči, tak tisíce vojáků. O možnosti zapojit do likvidace chovů i armádu řekl Hamáček novinářům po zasedání štábu.