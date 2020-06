Hasiči měli kvůli silným bouřkám téměř 500 výjezdů

Praha - Hasiči vyjeli během dnešního odpoledne, kdy Česko zasáhly silné bouřky doprovázené přívalovými dešti s kroupami, k téměř 500 případů. Nejčastěji odčerpávali vodu ze sklepů a popadané stromy. Nejvíce práce zatím měli ve Zlínském kraji, dále na jihu Moravy, v Pardubickém kraji či v Praze a středních Čechách. O počtu výjezdů do dnešních 20:00 hasiči informovali na twitteru.

Největší nárůst událostí způsobených bouřkou hasiči zaznamenali mezi 17:00 a 19:00, kdy počet stoupl ze 150 na téměř 400.

Ve Zlínském kraji zasáhly dnes odpoledne silné bouřky především oblast Valašských Klobouk. Ve Štítné nad Vláří či ve Zlíně hasiči odčerpávali vodu ze sklepů a řešili ucpané kanalizace. "Zatím to není žádná velká kalamita. Co mám informace, jde hlavně o sklepy či garážové prostory, nejedná se o vnitřní prostory domů," řekla odpoledne ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Ve Valašských Kloboukách se vylilo po silných bouřkách koupaliště, v nedalekém Potči se voda dostala do sklepa hostince. Ve Věžkách na Kroměřížsku uletěla podle mluvčí hasičů střecha ze stavby rodinného domu.

Silná bouřka se odpoledne přehnala také přes Prahu. Hasiči odklízeli větrem shozené stromy a větve, čerpali vodu ze sklepů a vyprošťovali auta uvízlá v zatopených podjezdech. Nejvíce výjezdů evidovali v Praze 4. Do suterénu se voda dostala třeba na dětském oddělení a rentgenovém oddělení v Thomayerově nemocnici. Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky si silná bouřka v hlavním městě vyžádala nejméně 66 zásahů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na twitteru uvedl, že stanice v Libuši naměřila za půl hodiny 33 litrů srážek na metr čtvereční.

Přívalové deště a bouřky přidělaly práci také hasičům v Libereckém kraji. Nejprve se bouřka prohnala Libereckem a Jabloneckem, později se přesunula na Českolipsko. Před 20:00 hasiči odčerpávali vodu z několika zatopených domů v Novém Boru. V obci Skalice u České Lípy spadl na kostel svaté Anny vzrostlý strom. Ve Sloupu v Čechách likvidovali hasiči požár rekreační chaty po zásahu blesku.

Také v Pardubickém kraji voda při bouřce zaplavila domy a lámala stromy hasiči do 20:30 zasahovali u téměř 70 událostí. V Pusté Rybné na Svitavsku voda zaplavila několik domů, sklepů a garáží. Zranění hasiči neměli hlášeno. Kromě Svitavska bouře nejvíce zasáhla Pardubicko a také Orlickoústecko.

Před bouřkami, které dnes odpoledne a večer přecházejí přes Česko, varovali meteorologové. Místy hrozí kroupy a přívalový déšť. Na Moravě může v přívalových deštích napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční a vodní toky se mohou vylít z břehů. Další silné bouřky meteorologové očekávají v neděli. Meteorologové ve 20:30 uvedli, že v nejbližších chvílích očekávají vzestup hladiny řeky Svratky v Borovnici na třetí povodňový stupeň, tedy stav povodňového ohrožení. Pro dnešní večer vydali varování před povodňovým ohrožením také pro lokalitu Poličky na Svitavsku.