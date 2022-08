Hasiči mají plán návratu evakuovaných z Hřenska a jeho částí

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči mají možný plán návratu evakuovaných obyvatel z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky. Pokud bude pokračovat zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle předpokladu, měli by hasiči předat správě parku poslední část požářiště do pátku. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Starosta Hřenska Zdeněk Pánek míní, že se obyvatelé budou moct vrátit v sobotu. Řekl to dnes novinářům. Zda se tak skutečně stane, bude jasné nejpozději v pátek.

"Tím, že postupně předáváme území správě národního parku a zmenšujeme plochu, kde zasahujeme, jsme se logicky bavili o plánovaném postupném uvolnění prostoru pro obyvatele," uvedla mluvčí. Hasiči dnes zasahují zhruba na 60 hektarech, což je zhruba o 1000 hektarů méně, než požár původně zasáhl. "Koordinace probíhá mezi hasičským záchranným sborem, Policií ČR, zástupci národního parku a dotčených obcí," přiblížila Götzová.

V terénu hasiči dál pracují na tom, aby mohli uvolnit národnímu parku další části hašeného území. Správa parku zatím převzala oblast nedaleko obce Janov, část území severozápadně od Vysoké Lípy a část plochy na východ od Pravčické brány. Správa musí zajistit dobrovolné hasiče, kteří budou na místa dohlížet kvůli hrozbě vzniku nových ohnisek. Potřebují nejméně 15 jednotek dobrovolných hasičů.

Policie bude mít na starost dopravu, řada komunikací je totiž kvůli pohybu techniky hasičů i samotnému zásahu uzavřená. "Skutečně jsme se dohodli na plánu dalšího postupu, nicméně konkretizovat dnes, kdy dojde k otevření komunikací, v jakém čase, je velice předčasné," sdělil dnes ČTK mluvčí krajské policie Daniel Vítek. Pokud bude situace příznivá, policie podle něj zprůjezdní komunikaci přes Hřensko, kterou využívají mimo jiné pendleři. "Konkrétní datum nebo čas v současné době skutečně potvrdit nemohu," dodal Vítek.

Silnice z Hřenska do Mezné zřejmě zůstane zavřená i po návratu evakuovaných obyvatel, řekl Pánek. Do Mezné a Mezní Louky se však lidé dostanou pouze s povolenkami, které jim bude starosta vydávat ve Vysoké Lípě od chvíle, kdy situace jejich návrat dovolí.