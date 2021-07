Hasiči končí v obcích zasažených tornádem, bude tam armáda a policie

Podivín (Břeclavsko) - V jihomoravských obcích zasažených tornádem dnes končí práce hasičů, kteří předají obce i skládky. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu v Podivíně na Břeclavsku řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). V místech dál budou působit policisté a armáda. Do 1. srpna by mělo fungovat zásobování jídlem a do té doby by domácnosti měly mít plyn i elektřinu, dnes fungují na různé záložní zdroje.

Grolich uvedl, že se dnes uskutečnil poslední standardní krizový štáb v rozšířeném složení za účasti záchranných složek. "Neznamená to ale, že končí veškeré práce. Jsme domluvení se starosty obcí a humanitárními organizacemi, že se budeme potkávat každý týden," řekl Grolich.

Dnes ale podle něj končí práce hasičů, kteří předávají obce a skládky. "Obcím bude vypomáhat armáda, která zůstane v nižších počtech, aby to odpovídalo požadavkům starostů," poznamenal hejtman. V místě zůstanou i policisté. Grolich řekl, že tornádo ukázalo, že záchranné složky fungují skvěle a bezchybně. "Byl na ně spoleh a musím smeknout a poděkovat jim," řekl hejtman.

Do konce tohoto týdne by měla podle něj jít téměř všude elektřina, maximálně se pak budou řešit desítky přípojek. "Priorita je, aby byly přípojky ke standardním domácnostem, potom se budou řešit jiné provozy, jako například vinné sklepy. Počítáme, že do 1. 8. bude fungovat zásobování jídlem. Od toho víkendu pak bude zlomovější bod, všechny domácnosti by měly mít plyn, elektřinu, a k tomuto datu budeme ukončovat zásobování jídlem," uvedl Grolich.

Podle něj jsou plné sklady zásob v Hodoníně a Břeclavi, kam lidé vozili pomoc pro zasažené obce. "Už teď se ukazuje, že je toho víc, než bude potřeba. Budeme řešit, co s přebytky. Budeme jednat s organizacemi," doplnil Grolich.

Bouřky s kroupami a tornádem o rychlosti asi 300 kilometrů za hodinu se přehnaly Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů a poničily 1200 domů, z nichž asi 200 muselo jít k zemi.