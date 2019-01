Praha - Hasiči chystají kvůli pátečnímu tragickému požáru v Polsku, při kterém zemřelo pět dívek, kontroly únikových her v Praze. Uskuteční se v prvním čtvrtletí. Provozovny teprve vytipují. V hlavním městě jich může být až ke stovce, řekl dnes ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Úniková místnost je uzavřený prostor, ve kterém se skupina lidí snaží ve vymezeném čase řešit různé záhady, nástrahy a hlavolamy, aby tak nalezla klíč k východu. Tyto prostory bývají často tematicky upraveny. "Kontrolovat budeme vše, co se týká požární ochrany. Především se zaměříme na únikové cesty," uvedl mluvčí.

Hasiči v první vlně nechtějí kontrolovat všechny pražské provozovny těchto her. Vytipují jen některé. "Poté výsledky vyhodnotíme, a pokud by byla situace nějak dramatická, budou následovat další kontroly. To je ale až krajní možnost," podotkl Kavka. Podle něj jsou v Praze dva typy únikových místností. Jedny fungují samostatně, druhé jako součást zábavních komplexů. Hasiči budou kontrolovat oba typy.

Případné sankce závisejí na konkrétním pochybení. Hasiči mohou nařídit okamžité odstranění závady, uložit blokovou pokutu ve výši několika tisíc korun, nebo poslat případ do správního řízení, kde může být pokuta výrazně vyšší. V krajním případě hrozí i uzavření provozovny. "Účelem kontrol ale v žádném případě není rozdávat likvidační pokuty," dodal Kavka.

Pětice 15letých dívek chtěla únikovou hrou v Koszalinu na severu Polska oslavit narozeniny jedné z nich. V areálu ale začalo hořet a dívky se v místnosti, ze které se v rámci hry snažily dostat, udusily. Bezprostřední příčinou požáru byla podle prokuratury netěsná nádoba s plynem. Znalci mají konečný názor vyjádřit za několik dní.

"V Česku neexistuje, aby se při hře manipulovalo s otevřeným ohněm, dřevo musí být nehořlavě natřeno," řekl ČTK Tomáš Kučva, jednatel společnosti The Chamber, jednoho z největších provozovatelů únikových her v ČR. Podle něj se v českých "únikovkách" nepoužívá ani plyn. Platí několik pravidel. Zelené tabulky musí například každých pět metrů jasně označovat únikové východy, instalovány jsou požární hlásiče, únikové cesty mají předepsanou šířku.

"V Chamber nezamykáme návštěvníky v místnostech, všechny dveře za nimi zůstávají odemknuty. Pokud je někde potřeba mít zamčeno kvůli atmosféře, zámky jsou elektromagnetické," uvedl Kučva. Každou hru celou dobu hlídá operátor, takzvaný roommaster. "Když se něco stane, roommaster vše odpojí elektronicky a vše se otevře," podotkl Kučva. Opatření podle něj mohou být hodně nákladná. Normální zámek stojí 300 korun, elektromagnetický už je ale v řádech tisíců.

Polské úřady po páteční tragédii zavřely 13 areálů provozujících únikové hry. Zkontrolováno jich bylo zatím asi 180 z přibližně 1100 v zemi. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.