Hasiči chtějí v Českém Švýcarsku zmenšit území zasažené požárem

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Několik dní se plocha nezvětšila, zůstává zhruba na 1000 hektarech. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan dnes v poledne novinářům také řekl, že by se mohla ještě dnes zapojit do hašení slovenská helikoptéra. Vrtulník UH-60M Blackhawk ze Slovenska už přistál v Ústí nad Labem.

"Základní taktiku, kterou jsme nastavili pro tento den a další (dny), je začít zmenšovat území požáru ze dvou stran ve vztahu k Hlubokému dolu," uvedl Marvan. Pozemní jednotky jsou podle něj nasazeny nadále také v Hřensku, kde se stále nedaří uhasit všechna ohniska. Nad nepřístupnou částí shazují vodu vrtulníky. Přesný počet ohnisek nelze podle Marvana specifikovat, protože se někde hasičům podaří ohniska uhasit, nová se však objevují na jiných místech. Jde hlavně o Hřensko a Hluboký důl.

Slovenský vrtulník přistál v Ústí nad Labem a na zapojení zásahu se domlouvá s posádkou průzkumného vrtulníku. Dorazit do ČR by dnes měla také letadla Air Tractor ze Švédska. Mohla by nabírat vodu z jezera Milada u Ústí nad Labem jako jejich předchůdci z Itálie, podle Marvana ale takové rozhodnutí záleží na pilotech letounů. Zákaz vstupu do vody na Miladě zůstává v platnosti.

Při zásahu v národním parku se zranilo několik hasičů, řekl Marvan. Šlo o natažené vazy, oděrky a některým byla podána kyslíková terapie.