Hasičům v Českém Švýcarsku se přes horko daří zmenšovat plochu požáru

Hřensko (Děčínsko) - Hasičům v Českém Švýcarsku se i dnes daří zmenšovat plochu požáru v národním parku. Oheň zachvátil přes 1000 hektarů, k pondělnímu večeru se tato plocha zmenšila zhruba na 600 hektarů. Na likvidaci požáru pracuje dál přes tisíc hasičů, kvůli horku se musí častěji střídat. S tak mimořádným nasazením hasičů se počítá až do likvidace ohně, zásah mohou zkomplikovat vysoké letní teploty. Požár by chtěli hasiči zlikvidovat do několika dnů. Novinářům to dnes dopoledne řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Na místě zasahují jednotky desátý den. S hašením ze vzduchu pomáhá dnes pět vrtulníků a pět letadel.

Hasiči ohlásili v pondělí ve 20:00, že požár mají zcela pod kontrolou. Dnes by chtěli zmenšit zasaženou plochu zhruba o stejnou část jako v pondělí. Práci ztěžují vysoké teploty, proto je nutné dbát na střídání hasičů, kteří se pohybují i v nepřístupném terénu, kde je i samotný pohyb fyzicky náročný.

"Budeme velmi často střídat hasiče při práci, je třeba tady mít čerstvé síly," řekl novinářům Kavka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes upozornil, že ve středu zasáhnou většinu Čech silná vedra, denní teploty mohou stoupnout až na 34 stupňů Celsia.

Skrytá ohniska objevili hasiči dnes díky dronům s termovizí, které použili ráno ještě před nasazením letecké techniky. "Je to důležité pro piloty vrtulníků, protože požár už není vidět, plamenné hoření už tu není. Vytipovali jsme jim místa, kde je potřebujeme," uvedl Kavka. Prověřovat a dohašovat skrytá ohniska musí hasiči poté i pozemní cestou.

Německé vrtulníky, které pomáhaly v předešlých dnech, budou dnes zasahovat pouze na německé straně, kde hoří sousední Saské Švýcarsko. "My si vystačíme v tuto chvíli s tím, co máme," uvedl mluvčí. Hasičům dnes pomáhají dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a vrtulník Black Hawk z Polska. Zasahují také tři letouny Antonov a dvě švédská letadla Air Tractor. Na hranici mají čeští hasiči natažené hadice a koordinují s Němci činnost.

Nejkritičtější místa jsou stále v Hřensku, kde je nepřístupný terén, a u Křídelní stěny. Popadané stromy odstraňují pracovníci správy parku. V lokalitě jsou už podle mluvčího uhašená místa, i tam ale zůstává dohled. Návrat evakuovaných z Mezné, Mezní Louky a Hřenska zatím kvůli zásahu není možný. V Hřensku se navíc pohybuje velké množství techniky. Cílem je podle mluvčího požár zcela zlikvidovat a snížit počet zasahujících jednotek.

Povodí Labe navýšilo kvůli požáru v České Švýcarsku průtok vody pod Střekovem

Státní podnik Povodí Labe ve čtvrtek 28. července navýšil kvůli hašení v národním parku České Švýcarsko na Děčínsku průtok vody v Labi pod vodním dílem Střekov v Ústí nad Labem. Důvodem byla nízká hloubka v řece od hráze zdymadla Střekov po státní hranici. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Podnik má sídlo v Hradci Králové. Zvýšený odtok povodí ponechá, dokud to bude nutné.

Stovky hasičů od neděle 24. července likvidují požár národním parku České Švýcarsko. Minulý týden Povodí Vltavy zvýšilo odtok z nádrží Vltavské kaskády do Vltavy, tekoucí do Labe a v pondělí 1. srpna začalo vypouštět vodu z Orlické přehrady kvůli stavbě bezpečnostního přelivu na hrázi.

"Nepříznivé hydrologické podmínky způsobily, že vrtulníky s bambi vaky se u Hřenska potýkaly s nízkým vodním stavem, který jim neumožňoval bezproblémové nabírání hasicí vody z Labe," uvedla Bendová.

Povodí Labe požádal o navýšení průtoku v Labi hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). "Navýšení průtoku bylo operativně vyřešeno vodou z jezové zdrže zdymadla Střekov. Odtok ze Střekova byl navýšen ve čtvrtek 28. července ve 22:00 o 25 metrů krychlových za sekundu, čímž došlo v pátek v časných ranních hodinách ke zvýšení hladiny v profilu Hřensko o více než 20 centimetrů," uvedla v tiskové zprávě Bendová.