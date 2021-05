Hasiči čerpali vodu z nádrže na Opavsku, má poškozenou hráz

Stěbořice (Opavsko) - Déle než tři dny a dvě noci hasiči odčerpávali vodu a snižovali hladinu v nádrži Nový Dvůr ve Stěbořicích na Opavsku. Sypanou hráz menší přehrady totiž po nedávných přívalových srážkách poškodila voda a bahno, a mohlo by se stát, že se kvůli velkému tlaku vody protrhne. Do akce se zapojili i potápěči. ČTK to sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

O urgentní pomoc podle něj požádala hasiče obec Stěbořice a také státní podnik Povodí Odry. "Druhým neméně složitým úkolem hasičů bylo vyčistit odtokové potrubí, vedoucí z vodní nádrže její hrází dolů, které bylo ucpáno velkým objemem bahna. To se během pátku podařilo," uvedl Kůdela.

Se snižováním hladiny vody v nádrži začali hasiči ve středu ráno. Používali mimo jiné dvě velkokapacitní čerpací stanice, které pracovaly až do pátečního poledne, kdy se podařilo snížit hladinu přehrady u hráze o více než dva metry.

"Tím významně poklesl tlak vody na hráz a také se usnadnilo náročné hledání metráky bahna zaneseného odtoku s betonovým zpevněním pod neprůhlednou hladinou," uvedl Kůdela.

Zanesený odtok hledali i potápěči. Jeho nalezení umožnilo nasadit speciální kráčející bagr podniku Povodí Odry, který pak odstranil ze dna v okolí výtoku do potrubí velkou hromadu bahna. "Hasiči pak ještě vyčistili propustek, vedoucí z boku nádrže do areálu arboreta," uvedl mluvčí.

Hasiči jsou na místě i dnes. Mimo jiné odčerpají další vodu, následovat bude výlov ryb. "Pak vodu vyčerpají úplně - asi až na dno," uvedl Kůdela.