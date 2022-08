Hasiči by odpoledne měli předat poslední uhašená místa požáru

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči by dnes odpoledne měli předat národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl být zdolán, což znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat. Novinářům to dnes řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, bude podle něj po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.

V Mezní Louce podle Vlčka zůstane prozatímní hasičská stanice, kde bude 40 profesionálních hasičů - šest jednotek. Zůstanou tam asi do konce srpna, bude záležet na počasí a srážkách, uvedl Vlček.

"Z těch zkušeností, které máme z poslední doby, se tady může objevovat řada skrytých ohnisek požáru," uvedl Vlček s tím, že právě kvůli tomu budou na určená místa dohlížet dobrovolní hasiči a na místě zůstanou i profesionálové.

Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, dnes odletí. Kdyby se v nepřístupném terénu objevily plameny nebo větší ohnisko, helikoptéra by byla s to doletět na místo do 30 minut, podotkl Vlček. Zdůraznil, že i po zdolání požáru bude důležité ohniska hlídat a případně zasáhnout včas. Proto na místě zůstává i prozatímní stanici v Mezní Louce. "Není standardem, abychom po požáru v takovýchto místech nechávali šest jednotek profesionálních hasičů pro případný zásah," řekl. Je přesvědčen, že takové síly a prostředky budou stačit.

Během zásahu se u nejrozsáhlejšího lesního požáru v České republice vystřídalo 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Záchranářům významně pomohli dobrovolníci, kteří mimo jiné obstarávali jídlo.

Do evakuované obce Hřensko a jeho částí a Mezné a Mezní Louka se budou od sobotního rána moci vrátit místní. Do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze přes Vysokou Lípu, kde jim bude starosta Zdeněk Pánek vydávat povolenky.