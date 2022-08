Hasiči by mohli požár v Českém Švýcarsku zcela zlikvidovat do týdne

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než v dříve zmiňovaný pátek. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Hořet začalo před dvěma týdny.

Samotné předání uhašených sektorů podle Kavky neznamená, že do nich bude moci hned veřejnost. "Například v soutěskách jsou popadané stromy a jsou částečně požárem poškozené," uvedl. Přesnější termín předávání by mohli hasiči oznámit v pondělí, stejně jako předběžný harmonogram snižování jejich počtu nasazeného v národním parku. V pondělí do Hřenska zamíří ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zúčastní se hasičského briefingu, prohlédne si místa zasažená požárem a pak bude společně s generálním ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem hovořit s novináři.

Hasiči se nyní soustřeďují na likvidaci skrytých ohnisek v oblasti v západní části skal nad Hřenskem, pod Pravčickou bránou a u vrchů Větrovec a Bouřňák. Budují také trvalé zdroje vody pro kritické oblasti, například u Pravčické brány. Hotový by měl být do několika dnů.

Letadla a vrtulníky dnes začaly pomáhat s hašením kolem 10:30. Letadla dnes budou nalétávat na Bouřňák a Větrovec. Čtyři vrtulníky na Křídelní stěnu a východní část od Pravčické brány. Létat budou ve vláčku za sebou, což se v posledních dnech osvědčilo. Jeden vrtulník je dohledový.

"Dnes budeme detailně opět procházet soutěsku a připravovat na předání. Připravujeme místa pro čerpací stanoviště, která tu zanecháme po našem odjezdu pro požární dohlídku. Je potřeba pro nádrže zajistit stabilní dálkovou dopravu vody. Snažíme se po sobě také uklízet, podél cest odstraňujeme poškozené hadice, rovnáme techniku a připravujeme se na předání některých oblastí, zejména v jižní části parku," dodal Kavka.

Vzniknout by měla také strategie budoucího požárního dohledu nad územím. Ten může být zajišťován drony, vrtulníky, jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů Ústeckého kraje i pracovníky parku.

U požáru hasiči zasahují od 24. července. V Hřensku a okolí stále zůstává okolo 1000 hasičů, z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Počasí hasičům příliš nepomáhá. V sobotu se oproti pátku sice výrazně ochladilo, déšť byl ale v místě požáru spíše symbolický.

Požár zasáhl asi 1060 hektarů, teď hasiči likvidují menší ohniska na několika místech národního parku, plocha činí méně než 390 hektarů.