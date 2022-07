Hasiči by chtěli o víkendu přejít v Českém Švýcarsku do požárního útoku

Lány (Kladensko) - Hasiči budou chtít v Českém Švýcarsku o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah zasažené plochy. Jsou protp připraveni stáhnout další hasiče z celé České republiky. Přesný počet jednotek bude ještě velení zásahu zvažovat, mohlo by jít o desítky až nižší stovky hasičů. ČTK to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Na tiskové konferenci po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že hasičský záchranný sbor je připraven stáhnout až 50 jednotek.

Hlavu státu na zámku v Lánech informoval o současné situaci v Českém Švýcarsku, prezident se podle něj zajímal o postup hasebních prací i o nasazení sil a prostředků. Řekl, že Zeman vyjádřil poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům, ale i dalším složkám včetně policistů, armády, zdravotníků nebo lesní správě. Zmínil i pomoc ze zahraničí.

Vlček poznamenal, že satelitní snímky potvrdily dosavadní odhady hasičů, zasaženo je území o rozloze 1060 hektarů.

Současná situace není podle něj kvůli pokračujícím vysokým teplotám příznivá. S očekávaným víkendovým deštěm ale chtějí hasiči připravit "frontální útok", během kterého přejdou z požární obrany do požárního útoku a začnou rozsah zasaženého území zmenšovat. Chystají proto povolat další síly z celé České republiky. Přesný počet určí až dnešní porada velení zásahu, mohlo by ale podle něj přijet až 50 dalších jednotek, tedy přibližně 250 hasičů.

Vlček se Zemanem mluvil i o možnostech, jak podobným požárům do budoucna zabránit. Šéf hasičů zmínil, že pro podobné požáry je potřeba další technika včetně hasicích letadel. Je podle něj otázka, zda by mělo jít o víceúčelové stroje nebo o čistě hasičská letadla. Zmínil i možnost uzavření smluv se soukromníky a pronajímání těchto letadel ve chvíli, kdy by je stát potřeboval. Řešení je ale potřeba nalézt rychle, uvedl. Poukázal také na plánované nákupy větších helikoptér policií a armádou. Stroje by tak mohly nést větší bambi vaky.

Šéf hasičů zmínil, že pokud ochranáři vyhlásí tzv. bezzásahovou zónu, musí v ní z pohledu hasičů být zřízeny dostatečné komunikace, zajištěna voda na hašení nebo vytvořeny protipožární předěly.