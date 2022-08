Hasiči budou v Českém Švýcarsku pokračovat v požárním útoku

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči v Českém Švýcarsku budou dnes pokračovat v tzv. požárním útoku. Na místě je 1028 hasičů z celé republiky. Pomocí dronů teď zjišťují, jak to vypadá v soutěskách říčky Kamenice. Na tuto oblast se pomocí pozemní i letecké techniky zaměří. Požár, který vypukl 24. července, se podařilo v pondělí večer lokalizovat. ČTK to řekl mluvčí ústeckých krajských hasičů Milan Rudolf.

Během pondělního požárního útoku se podařilo hasičům plochu požářiště zmenšit z 1060 hektarů na 606, které stále hasí. "V podobném tempu se budeme snažit pokračovat i dnes," uvedl mluvčí. V noci se vyměnili lidé v terénu. Pohybovat se budou dnes kolem Křídelních stěn, Holubího dolu, u přední čelní stěny v Hřensku, v okolí Bouřňáku a Větrovce. Využít budou moci 341 kusů požární techniky, z toho přes 200 automobilových stříkaček.

Hasiči předpokládají, že postup bude pomalý v těžko přístupném terénu. Cestu si musí klestit pomocí motorových pil a využívají horolezeckou lanovou techniku. I když nad terénem létají vrtulníky a letadla, musí se na každé místo dostat i pozemní cestou. "Vrtulníky shodí vodu na požářiště, ale to dohašování, hledání skrytých ohnisek, zásahy pod převisy, to je na pozemních jednotkách, to se musí překontrolovat," uvedl mluvčí. Požár hoří na některých místech až do hloubi půl metru, to musí hasiči zkontrolovat a případně proudnicemi rozorat.

Pokud se bude hasičům dařit, bude možné považovat požár za zcela lokalizovaný v řádu dní, poté by se do svých domovů mohli vrátit obyvatelé Mezné, Mezní Louky a Hřenska.