Hasič Petreček pákistánskou horu Muchu Chhish nezdolal

Opava - Opavský profesionální hasič a extrémní sportovec Tomáš Petreček pákistánskou horu Muchu Chhish v pohoří Karákóram v severní části Pákistánu vysokou 7453 metrů společně s dalšími horolezci nezdolal. Prvovýstupu na horu, na jejímž vrcholu ještě nikdy nikdo nestál, zabránila sněhová bariéra a obtížný terén. Petreček to dnes řekl ČTK.

O zdolání pákistánské hory se pokusil Petreček společně s Pavlem Kořínkem, Jiřím Janákem, Lukášem Dubským a Leošem Hustákem. Tento tým se snažil o výstup už v předchozích letech. Loni se horolezcům podařilo úspěšně vystoupat do výšky 6500 metrů. Pod hlavním hřebenem ale kvůli počasí jejich cesta vzhůru skončila a museli se vrátit.

"Všech pět členů týmu zahájilo finální výstup s předpokládanou délkou osmi dnů. Po prvním dnu ve výšce 5100 metrů se od nás odpojila trojice Janák, Dubský a Husták. Vrátili se zpět do základního tábora. Společně s Pavlem Kořínkem jsme pokračovali dál v lezení. Po třech náročných dnech se nám podařilo vystoupat do výšky 6600 metrů, dál nás vysoká sněhová bariéra bohužel nepustila," uvedl Petreček.

V kombinaci s 65stupňovým svahem byl podle něj jakýkoliv pohyb téměř nemožný a oba horolezci museli sestoupit do základního tábora. "Nebylo to však ideální, jak jsme si bláhově mysleli. Obtížný sestup na raka, tedy pozadu, trval tři dny. A to za doprovodu občasných lavin a padajících kamenů. Vše ale dobře dopadlo, jsme v pořádku, plní zážitků, nových zkušeností a téměř bez zásob adrenalinu v těle. Ty jsme nechali ve stěně Muchu Chhish," řekl.

Dvaačtyřicetiletý Petreček pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě. Je členem českého reprezentačního týmu Black Hill – Salomon/OpavaNet v extrémních závodech Adventure race. V roce 2012 se s Pavlem Štrynclem stal vítězem běžeckého závodu Beskydská sedmička. V minulosti se zúčastnil několika expedic do nejvyššího pohoří světa. V roce 2013 se dostal na vrcholy Gašerbrum I (8068 metrů) a Gašerbrum II (8035 metrů).