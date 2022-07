Hašení u Hřenska dnes komplikovalo počasí i úrazy, zranilo se osm hasičů

Hřensko (Děčínsko) - Zásah hasičů v Národním parku České Švýcarsko dnes komplikovalo počasí i úrazy. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám se do akce nemohla zapojit letadla, z výšky tak s požárem bojovaly pouze vrtulníky. Nepomohl ani déšť, v noci se výraznější srážky okolí Hřenska vyhnuly, odpoledne pak vydatně pršelo pouze půl hodiny. Zranění utrpělo osm hasičů, jeden z nich vážné, někteří skončili v nemocnici. S požárem dnes bojovalo asi 750 hasičů, v plánu měli přejít z požární obrany do útoku, a zmenšit tak plochu zasaženou ohněm.

Švédské letouny Air Tractor, z nichž každý pojme až 3000 litrů vody, zůstaly kvůli nízké oblačnosti od rána na letišti ve Vodochodech. Nelétaly ani antonovy. Výpadek pomáhala nahradit čtveřice německých vrtulníků. "Mají k dispozici vaky až o objemu 10.000 litrů, takže myslím, že ten letecký výpadek je dnes saturován naplno," uvedla mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pak ocenil jako velmi účinné slovenské vrtulníky, které čerpají vodu do vaků z připravených bazénů, což je rychlejší. Stát uvažuje o možném pořízení jednoho letadla na hašení lesních požárů. Rakušan se ale domnívá, že ještě smysluplnější by byly sdružené a promyšlené evropské nákupy. Česko by si mohlo nákupy dělit například se Slovenskem.

V sousedním Saském Švýcarsku se dnes s ohněm potýkalo 13 vrtulníků, a to včetně čtyř strojů, které hasily i v Česku. Kromě toho bylo s Českou republikou dohodnuto, že vrtulníky mohou nabírat vodu v jiné oblasti a přelétávat přes české území na místo požáru v co nejkratším čase.

V Česku v noci na dnešek sice silně pršelo, ale Českému Švýcarsku se vydatný déšť vyhýbal. Výjimkou byla zhruba půlhodina dnes odpoledne. Ani to ale příliš nepomohlo. V nižších vrstvách podle Götzové zůstává půda velmi suchá.

Osm hasičů dnes utrpělo zranění. Jeden z nich spadl ze skály, vrtulník ho převezl na traumacentrum ústecké nemocnice. Neměl by být v bezprostředním ohrožení života. Dva hasiči skončili v děčínské nemocnici. Jednoho z nich poštípaly vosy a včely, druhý utrpěl středně těžké zranění nohy. Při srážce hasičské cisterny a čtyřkolky se později zranili i dva dobrovolní hasiči. Oba jeli na čtyřkolce, skončili v péči záchranářů. Tři další hasiči pak utrpěli lehká zranění.

Rakušan novinářům řekl, že náklady na likvidaci požáru dosáhnou stovek milionů korun. Stát uvolní v první fázi 100 milionů korun na obnovu národního parku. Zásah hasičů se bude hradit z rezervy státního rozpočtu, která činí sedm miliard korun. Větší škody na hasičské technice zatím nevznikly, hasiči evidují například jen drobná poškození vozů. O kompenzacích škod podnikatelům se zatím debata podle Rakušana nevedla, na řadu má přijít až v dalších týdnech.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Britský levicový deník The Guardian napsal, že v České republice se mění nálada politiků a veřejnosti vůči změnám klimatu, zatímco je oblast zalesněných hor v plamenech. Zápach spáleniny, který se od pondělního rána začal šířit v až 200 kilometrů vzdálených městech, by podle listu mohl být bodem zvratu od hluboké skepse ke klimatickým změnám k plnému uznání globální krize.