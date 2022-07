Hašení požárů u Hřenska pokračuje pátým dnem, zapojila se italská letadla

Hřensko (Děčínsko) - Do boje s lesním požárem v Národní parku České Švýcarsko se dnes poprvé naplno zapojila dvojice hasičských letadel z Itálie. Armáda zároveň nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kvůli obavě z nedostatku vody byl zvýšen odtok z přehrad Vltavské kaskády. Přestože požár od neděle zasáhl přibližně 1200 hektarů národního parku, ministerstvo životního prostředí vstup do něj plošně nezakáže, uvedla po dnešním setkání se starosty dotčených obcí ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Požár v Českém Švýcarsku hasí stovky hasičů a do dneška jim s tím pomáhalo 11 vrtulníků a letadel, další policejní stroj řídí letecký provoz. Armáda dnes do oblasti vyslala vrtulník Mi-17, který unese větší vak na vodu. Dosud proti ohni zasahovaly dva armádní W3-A Sokol, jeden z nich dnes armáda stáhla. Vrtulník Blackhawk s 30 vojáky vyšle na pomoc s hašením i Slovensko, o čemž dnes rozhodla na mimořádném zasedání slovenská vláda.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) dnes řekl, že hrozí pokles vody v Labi, odkud vrtulníky vodu nabírají. Státní podnik Povodí Vltavy proto zvyšuje množství vody vypouštěné z přehrad Vltavské kaskády. Odtok se zvýšil zhruba ve 14:00 ze 40 na 60 metrů krychlových. "Zvýšený průtok by měl být v Labi znát zhruba za 24 hodin, tedy přibližně v pátek po poledni," řekl ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Video: Hasit požár v Českém Švýcarsku dnes pomáhá sedm vrtulníků

28.07.2022, 11:00, autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK

Mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan novinářům po 14:00 řekl, že nemá informaci o tom, že by bylo vody nedostatek. Vrtulníky vodu podle něj dál nabírají.

Do hašení se dnes naplno zapojily dva italské letouny Canadair, schopné pojmout přes 6000 litrů vody. Tu nabírají za letu z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, kam dnes za neobvyklou podívanou přišly davy lidí. Vodu pak shazují nad Hlubokým dolem. Vrtulníky v Českém Švýcarsku aktuálně hasí oblast nad obcí Kamenická stráň, uvedl odpoledne Marvan.

Se starosty obcí z postižené oblasti se dnes sešla ministryně životního prostředí Hubáčková. Vstup do Národního parku České Švýcarsko podle ní ministerstvo plošně nezakáže. Avizovala ale lokální uzávěry po uhašení, které budou zřejmě vyhlašovat obce s rozšířenou působností. Starostové se na částečném uzavření parku po dokončení hasebních prací shodli, řekl novinářům starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2018). Zástupci obcí nechtěli, aby se uzavřelo celé území parku kvůli dopadu takového rozhodnutí do cestovního ruchu.

Se zástupci obcí Hubáčková jednala i o pomoci s obnovou jejich majetku. Znovu se s nimi sejde 18. srpna. Uvedla, že jednou z příčin požáru může být dřevo neodklizené po kůrovcové kalamitě, nikoli ale hlavní. Na srpnové schůzce chce se starosty probrat i budoucnost parku včetně plánu péče a monitorování požárů. Hubáčková zopakovala, že její úřad přispívá na náklady spojené s hašením, deset milionů korun má připraveno na likvidaci odpadů a sto milionů korun na další výdaje.

Postup vlády při pomoci postiženým obcím dnes kritizovala předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Kabinet už by měl podle ní jednat i o konkrétních programech, které pomohou lokalitě, kraji a obcím k návratu k obvyklému životu. "Vláda by neměla čekat, neměla by opět vyslat signál, že pak někdy se k tomu vrátí, až se vyčíslí škody. Měla by okamžitě jednat," uvedla. Reagovala tak na středeční vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), podle kterého bude možno říci, komu a v jaké výši bude třeba poskytnout pomoc až po dohašení a zjištění rozsahu škod.

Požár v Českém Švýcarsku policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté mají určité indicie, ale chybí jí konkrétní svědectví, které by objasnilo příčinu požáru, řekl dnes mluvčí policie v Ústeckém kraji Daniel Vítek. Policisty zajímají svědectví lidí, kteří viděli, odkud se oheň začal nejdříve šířit. Pomoci by jim mohly také informace o tom, kde byla na začátku největší intenzita hoření.

Policie v okolí požáru dohlíží na uzavírky silnic a hlídá místa, odkud byli obyvatelé evakuováni. Podle Vítka zatím policisté nezaznamenali žádnou krádež či rabování. Evidují ale jeden případ, kdy se člověk s dronem pokoušel natáčet během leteckého hašení. Policie zná jeho totožnost.

Kromě okolí Hřenska lesní požár zasáhl také Saské Švýcarsko na německé straně hranice. Rozsah zasaženého území je oproti Česku asi čtvrtinový. Na briefingu v Hřensku to dnes řekl saský ministr vnitra Armin Schuster. Pokud by se situace zhoršila, je podle něj možné, že bude Německo muset požádat o mezinárodní pomoc. Saský ministr dodal, že je možné, že budou německé síly nasazeny i v České republice.