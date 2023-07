Hašek: Státy EU mají nabídnout azyl ruským sportovcům, kteří odsoudí válku

Štrasburk - Státy Evropské unie by měly zajistit azyl pro ruské a běloruské sportovce, kteří odsoudí ruskou agresi na Ukrajině. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku to řekl bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek, který jednal s europoslanci o tom, jak znemožnit mezinárodní starty ruských sportovců propagujících režim prezidenta Vladimira Putina. Pokud sportovci válku jasně neodsoudí, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani na olympiádě příští rok v Paříži, dodal Hašek.

Jeden z nejúspěšnějších hokejistů české historie a olympijský vítěz z her v Naganu v roce 1998 dorazil mezi evropské zákonodárce v rámci své dlouhodobé snahy o vyloučení ruských a běloruských sportovců. To je podle něj momentálně jedinou možností, jak zabránit propagaci války. "Každý ruský sportovec je za současné situace reklamou na ruskou válku. Je úplně jedno, jestli s tím vnitřně nesouhlasí, nebo naopak podporuje Putina," řekl Hašek novinářům po první části jednání.

Jedním z témat, o kterém s europoslanci hovoří, je ruská účast na olympiádě v Paříži, která začne za rok. Mezinárodní olympijský výbor v současnosti počítá s možností startů ruských sportovců, což některé další státy odmítají a zvažují bojkot her. Evropské země by podle Haška měly dát před případným nevysláním svých sportovců přednost tomu, aby vytvořily pro ruské sportovce zázemí pro případ, že by veřejně odsoudili agresi vůči Ukrajině.

"Dobře víme, že každý Rus, který odsoudí válku a Putinovo jednání, nejenže bude šikanován, ale pravděpodobně půjde před soud a bude odsouzen," prohlásil Hašek. Pokud získá v unijních zemích status uprchlíka sportovec i jeho rodina, může to podle hokejové legendy některé z nich motivovat.

Evropský parlament nemá přímé pravomoci týkající se organizace sportovních soutěží, politici však mohou přesvědčovat ke změně přístupu například národní vlády či sportovními svazy. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který Haška do EP pozval, chce o olympijském startu Rusů za dva týdny jednat v Paříži s vládními politiky.