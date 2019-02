Praha - Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Martin Hašek starší se po prohře 0:1 v úvodním jarním ligovém kole na Spartě pozastavil nad použitím videa, které není jasné jemu, natož prý fanouškům. Uznal, že rozhodující penaltě pro domácí v druhé minutě nastavení nejspíš předcházel faul Martina Dostála. Nechápal ale, proč se rozhodčí Zbyněk Proske nešel v první půli podívat také na souboj na hranici šestnáctky, po němž upadl hostující Jan Záviška po kontaktu s domácím Alexandruem Chipciuem.

"Mrzí mě, že při takové situaci, když je video k dispozici, se rozhodčí na něj podívat nejde. A pak se jde podívat na situaci, kdy je balon někde úplně v pr....," řekl na tiskové konferenci Hašek v narážce na to, že Proske rozhodující penaltu nařídil po zhlédnutí videa za zákrok, ke kterému došlo při nepovedeném centru domácích do autu.

Naopak při pádu Závišky před pauzou rozhodčí video nepoužil. "Třeba je to podle pravidel a v pořádku. Jen mě prostě mrzí, že se nešel podívat. Selským rozumem, náš hráč postupuje k bráně, dojde ke kontaktu a on spadne. Balon tam nebyl, byl tam kontakt tělem. K čemu pak to video je, když se rozhodčí nejde podívat? Ať se jde podívat a pak rozhodne podle svého nejlepšího svědomí," uvedl Hašek.

"Samozřejmě předpokládám, že nám to vždy vysvětlí, zdůvodní. Já nejsem odborník na pravidla a na používání videa už vůbec ne. Jen používám selský rozum. Když tomu úplně nerozumím já, co potom běžný fanoušek? Nemůže to fungovat tak, že nám budou něco dovysvětlovat. Potřebujeme, aby to bylo nezpochybnitelné. Nevím, jak fanouškovi vysvětlit, proč se rozhodčí nešel podívat na střet Závišky," dodal kouč Bohemians.

Připustil, že před rozhodující penaltou Dostál Chipciu nejspíš fauloval. "Situaci jsem ještě neviděl, ale co mám informace, o faul se jednalo. Nejsem přesně odborník na pravidla, kde byl míč v tu chvíli a tak dále. Věřím rozhodčím, že dělají svoji práci dobře," prohlásil Hašek.

Také Dostál uznal, že se o faul nejspíš jednalo. "Asi se to písknout dalo, moje chyba. Na chvilku jsem zaváhal, Chipciu se dostal přede mě a já už nekoukal, jestli centr letí za bránu nebo ne. Možná jsem po něm hrábnul," řekl Dostál.

"V tu chvíli jsem byl přesvědčen, že to penalta není, ale když ji písknul ještě s videem, tak asi jo. Chipciu vehementně gestikuloval, rozhodčí ukázal na sluchátko a televizi, že se jde podívat. V tu chvíli jsem si říkal, že to pískne a já se tu propadnu. Hráli jsme tu dobře a mrzí mě, že jsem to pokazil," dodal obránce Bohemians.