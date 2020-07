Hašek je rád, že podobné dohrání sezony NHL nezažil

Praha - Legendární hokejový brankář Dominik Hašek s očekáváním vyhlíží, jak se zámořská NHL popere s dohráním sezony. Pro mnohé těžko pochopitelný tlak ligy na restart ročníku, který pozastavila pandemie koronaviru, a udělení Stanley Cupu ale chápe s ohledem na to, jakým byznysem NHL je. Domnívá se však, že pro hráče bude situace hodně složitá. A je rád, že sám nemusel něco podobného podstoupit.

Pětapadesátiletý Hašek se věnuje především podnikání ve své firmě s nealkoholickými nápoji, udržuje si však dobrý přehled i o dění v hokeji. "Hokej samozřejmě sleduju a vím, co se děje. Navíc spolupracuji se svazem, i když to není na profesionální úrovni a denní bázi. Vím tedy, co se děje v Čechách a také vím, co se děje v NHL," řekl dnes novinářům Hašek u příležitosti odhalení svého portrétu sestaveného z kostiček lega.

Vedení NHL Hašek do jisté míry chápe. "Nevím, jestli to je nutnost dohrávat, ale přiznám, že mě to nijak nepřekvapuje. Jsem každopádně rád, že jsem něco podobného sám nezažil, protože po dvou třech měsících pauzy to dohrávat teď v létě... Myslím, že pro hráče není jednoduché najít i třeba motivaci. Chápu to z finančního hlediska, protože tím dohráním se sníží finanční ztráty. Je důležité pro všechny hráče a majitele, že partneři a sponzoři do toho nějaké peníze nasypou, z toho pohledu to naprosto chápu," prohlásil Hašek.

"Myslím si ale, že to bude velmi těžké pro hráče i diváky, jak se k tomu postaví. Hokej přece jen není sport na letní prázdniny. Navíc nehrajete v Buffalu, v New Yorku, v Bostonu nebo v Montrealu, ale jen na dvou místech. Jak to fanoušci ponesou? V televizi sice uvidí hrát svůj tým a jeho hráče, ale ten tým bude hrát tři tisíce mil od vás. Bude chybět ten kontakt," řekl Hašek. "Hráči budou někde zavření a pak odehrají zápas v hale, kde nejsou žádní lidé v hledišti," dodal Hašek.

Sám by takové zápasy hrát nechtěl. "Ale opravdu chápu, že je potřeba to dohrát, protože ty peníze jsou v tom všem velmi důležité. Uvidíme, jak to bude vypadat. Dnes těžko predikovat, co se stane. Já hlavně držím palce, aby se mohla na podzim rozběhnout liga a lidé mohli chodit na hokej, protože hokej bez diváků byl velice smutný," připomněl Hašek druhé zápasy předkola play off extraligy, které se odehrály v březnu před zrušením soutěže před prázdným hledištěm.

Výhodu pro dohrání NHL spatřuje v tom, že přijdou na řadu rovnou vyřazovací boje o Stanley Cup. "To je určitě motivace. Ale pořád je léto. V létě se v Americe hraje baseball, tam ten hokej nepatří," namítl Hašek.

"Dost dobře si to nedovedu představit a jsem proto napůl skeptický, ale uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Sám jsem však přesvědčený o tom, že hokej je zimní sport. Vždy jsme začínali sezonu v září a končili obvykle v květnu, i když finále Stanley Cupu zasahovalo i do června. Ale tento zaběhnutý rytmus bych jen nerad měnil. Jsem však konzervativní typ člověka a nemám rád velké změny," připustil jeden z hlavních strůjců olympijského triumfu v Naganu.