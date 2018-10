Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 odehráli zápas s mistrovskou Plzní na hranici sebeobětování a vydřeli remízu 2:2. Nejvíce to dokumentoval záložník Martin Hašek mladší, který odehrál přes 20 minut s vážně poraněnou rukou a silnou bolestí. Jeho otec a trenér Martin Hašek starší ho ale potřeboval na hřišti.

"Chtěl střídat, ale já ho tam držel, protože jsem věděl, že bez něj budeme mít ve středu pole problém," řekl Hašek starší na tiskové konferenci. "Má zranění na několik týdnů, ale lékař mě ujistil, že když ho tam nechám, že se to nezhorší. Ale hodně ho to bolelo," připustil.

Jeho syn se zranil ve 22. minutě, kdy vybojoval penaltu na Romanu Procházkovi, ale po jeho zákroku spadl na rameno a odstoupil ze hry. Po chvíli se však na hřiště vrátil, a i když ho ruka viditelně bolela a snažil se s ní nehýbat, poločas dohrál.

"Hrál bez jedné ruky, ale věřil jsem, že ho v poločase dají lékaři dohromady. Nechtěl jsem se unáhlit. Jenže po vyšetření bylo jasné, že to nepůjde," dodal Hašek starší.

Musel tak vyřešit, jak syna nahradí, a nakonec zvolil netradiční řešení. Z útoku stáhl do středu zálohy bahrajnského reprezentanta Jusúfa Hilála, který v prvním poločase proměnil penaltu. "Stáhli jsme Hilála, který pár let zpátky v Bahrajnu hrával záložníka, ale ještě jsme to nikdy nezkoušeli. Na míči byl klidný, to jsme potřebovali, ale bylo vidět, že nemá potřebné návyky v defenzivě. Úkol splnil, zvládnul to, ale nemáme v plánu ho předělávat," prohlásil Hašek.

Těšilo ho, že tým dokázal předvádět většinu zápasu hodně náročný fotbal, založený na běhání ve sprintu. "Běžecky to bylo top. Přes pauzu jsme základní sestavu připravili kondičně a chtěli jsme soupeře uštvat a usprintovat. Jsem přesvědčený, že kdybychom měli k dispozici ještě vykartovaného Filipa Haška a zraněného Jakuba Nečase, dělali bychom Plzni ještě větší problémy a mohli bychom pomýšlet i na víc než remízu," mínil Hašek.

I tak ale jeho svěřenci měli několik šancí, zejména Jan Záviška, který svou rychlostí dělal plzeňské obraně potíže. A sprintovat dokázal i v poslední minutě. Nakonec dal i gól, i když další šance zahodil.

"Záviška je rychlý a měl úkoly trhat obranu sprinty. Včera po tréninku jsem mu říkal, že se měl narodit jako kůň, ale bůh si to na poslední chvíli rozmyslel. Celý týden vypadal fyzicky nařachle a svým dnešním výkonem potvrdil, že možná měl běžet Velkou pardubickou," dodal s úsměvem Hašek.