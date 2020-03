Harrymu a Meghan dneškem končí královské povinnosti

Londýn - Britskému princi Harrymu a jeho manželce Meghan dneškem končí královské povinnosti. Jakých rolí se nyní ujmou, to není podle agentury AP zcela jasné. Otázkou podle ní je, zda se z předních členů královské rodiny nyní stanou mezinárodní celebrity, patroni charitativních organizací, případně "globální influenceři". Mluvčí páru uvedla, že se Harry a Meghan chtějí v příštích měsících věnovat rodině a rozvoji svých dobročinných organizací.

Harry s Meghan začátkem roku zaskočili britskou i světovou veřejnost oznámením, že se vzdají svých oficiálních povinností v rámci briské královské rodiny i peněz z veřejných zdrojů a budou se snažit o finanční nezávislost.

Za svůj domov si namísto Spojeného království vybrali Severní Ameriku. Manželský pár je nyní se svým desetiměsíčním synkem Archiem v Kalifornii, kde Meghan vyrůstala a kde žije její matka.

Jsou tak tisíce kilometrů daleko od Harryho otce, následníka britského trůnu prince Charlese, který se zotavuje z nedávné nákazy koronavirem i 93leté královny Alžběty II., jež se svým manželem Philipem pobývá na zámku Windsor nedalo Londýna.

"Všichni pociťujeme, že svět v současnosti působí mimořádně křehce," uvedli na rozloučenou 35letý Harry s o tři roky starší Meghan na svém instagramovém účtu. "To, co je nyní nejdůležitější, je zdraví každého na světě a to, aby byla nalezena řešení mnoha otázek, jež se objevily v důsledku této pandemie," napsali také.

Harry s Meghan nebude po dnešku příslušet oslovení "Královská výsost" a nebudou smět používat značku SussexRoyal, kterou měli registrovanou od své svatby před necelými dvěma lety. Agentura DPA k tomu píše, že tato skutečnost je pro ně nepříjemná, protože tato známka pro ně znamenala zdroj příjmů a také jejich instagramový účet nesl tento název. Náklady za ochranku půjdou nově na jejich účet, podle britského deníku The Daily Mail jde ročně až o čtyři miliony liber (123,5 milionu korun).

"I když nás tady (na instagramu) už nebudete vídat, naše práce bude pokračovat," napsali vévoda s vévodkyní ze Sussexu na rozloučenou bez dalších podrobností. Podle DPA budou dále zaštiťovat sportovní hry Invictus Games pro invalidní válečné veterány nebo se zasazovat o rovnoprávnost žen. Meghan, bývalá herečka, má také propůjčit hlas slonovi v přírodopisném dokumentárním snímku společnosti Disney.

Meghan a Harry, který je šestý v pořadí následnictví na britský trůn, se v uplynulých letech stali předmětem intenzivního zájmu britských médií, který se ale podle nich zvrhl v obtěžování. AP připomíná, že Harry má dlouhodobě napjaté vztahy z bulvárním tiskem, který obviňuje ze smrti své matky, princezny Diany. Ta zemřela v létě 1997 při autonehodě v Paříži, když ji pronásledovali paparazziové.